Többen sokadszor próbálkoznak a kerítésen átjutni

A határvédők is fáznak



Óriási felirat árulkodott a határvédők állapotáról, erről lapunk is beszámolt. Az Országos Rendőr-főkapitányság azonnal reagált az esetre, és közölte, hogy védőitallal, kézmelegítő zselével, kötött sapkával látják el a szolgálatot teljesítőket, takarókat és fűtött melegedőket is biztosítanak számukra. Kedden az ORFK parancsnokhelyettese ellenőrizte is a határvédők hangulatát Kiszomboron: Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy érdeklődött a rendőrök hangulatáról és a téli ruházat mellett rendszeresített más kiegészítőkről, valamint köszönetét fejezte ki a rendkívüli időjárási körülmények között tanúsított helytállásért.

– Négy napja nem ettünk – a pakisztáni fiú a szabadkai téglagyár bejáratánál lévő befagyott kútból próbál egy kis vizet varázsolni. – Nagyjából ötvenen lehetünk – mutat a fiú az egykori gyár egyik épületére, amelynek a tetején már alig van cserép.A szabadkai téglagyár területén tavalyelőtt minden négyzetméteren sátrak álltak, a legtöbben itt várakoztak arra, hogy a főként embercsempészek meghatározta időpontokban nekivágjanak a magyar–szerb határnak. A magyar határzár megépítése és az ehhez kapcsolódó törvények szigorítása, a szerbiai táborok megnyitása után a téglagyár kiürült. Az utóbbi hetekben azonban újra megjelentek itt kisebb csoportok, mint ahogy a határ mentén több szerb település környékén is többen táboroznak. Többségük egyedülálló, vagy a hivatalosan nem háborús övezetként számon tartott országokból érkeztek, magyarán nem bíznak abban, hogy a lehetséges legális utat járva bármikor is bejuthatnának az Európai Unióba.– Húsz napig voltam kórházban – állítja az egyik pakisztáni fiú, miközben a szerb kórházi jelentést szorongatja a kezében. – Kétszer átjutottam a határzáron, mindig elfogtak, visszavittek a kerítéshez, utóbb meg is vertek úgy, hogy a szerbek kórházba szállítottak – magyarázza. – Nem tudom, hogy mikor, de megint megpróbálom – néz állhatatosan. – Nincs más esély – teszi hozzá.Információink szerint Horgos, a szerb–magyar–román hármas határ melletti Majdan környékén is több csoport táborozik. Bár a szabadkai menekülttáborba a hideg időben befogadják azokat is, akik nem regisztrálnak, mégis sokan nem élnek a lehetőséggel, vagy nem is tudnak erről.– Egy hete érkeztünk – mutat fiára és annak családjára egy iraki férfi. A középkorú férfi fiaival és unokáival a szabadkai táborban várja, hogy sorra kerüljenek a röszkei tranzitnál. Úgy számolnak, hogy egy héten belül ott benyújthatják kérelmeiket. A szabadkai táborba elvileg csak azok költözhetnek be, akik regisztrálnak a szerb hatóságoknál, és felkerülnek arra a listára, amely alapján bekerülhetnek a tranzitokba a határon, ahol beadhatják a menekültstátusz iránti kérelmeiket. Az extrém hideg miatt azonban azokat is beengedik, akik mégsem akarnak regisztrálni, de közülük nem sokan élnek a lehetőséggel. Ebben a táborban, amely légvonalban alig egy kilométerre van a téglagyártól, jelenleg nagyjából kétszázan lehetnek, főként családokat fogadnak be, számukra tíz konténert és fűtött sátrakat is állítottak fel a tábor területén.A röszkei tranzitátkelőnél jelenleg nagyjából nyolcvanan sátrakban várják, hogy behívják őket.A Karitatív Tanács öt tagszervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Vöröskereszt, a Katolikus Karitász és a Magyar Református Szeretetszolgálat, és ezeken túl az ENSZ, valamint két másik civil szervezet kapott a bevándorlási hivataltól engedélyt, hogy a hét különböző napjain bejutva a tranzit előtti táborba, segítséget nyújtsanak az ott várakozóknak. A szegedi Migszolnak egy mázsa fát ajánlott fel egy magánszemély, szerdán ezt is eljuttatták a menekülteknek.