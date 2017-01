Többet fizettetnének előlegként

– Tavaly 50 ezer forintos elszámoló számlát kaptunk a Szetávtól. Ezt szerettük volna elkerülni – indokolta döntését Ladányi Sándor . Feleségével Tarjánban laknak, ebben a hónapban is 5 ezer forintot fizettek a távhőért, és bár ez jutányos, tudják, hogy nem reális. Tegnap ezért emeltettek az előlegszámlájukon, 15-15 ezer forintot vállaltak, hogy ne legyen sok az elszámolón. A lehetőségről a delmagyar.hu hirdetéséből értesültek. Azt mondták, jó idő van a szigeteletlen panelházukban – a szolgáltatásra tehát nincs panasz.– Már így is sokat fizetek, dehogy emeltetem meg – szólt ellene a Felsővároson lakó Gulyás Jenő. A nyugdíjas férfi 61 négyzetméteres lakásásban nincs költségmegosztó, így ő az otthona mérete után fizeti a fűtést. 85 ezer forintos járandóságából nem is tudná kiegyenlíteni, ha nem kapna rendszeresen családi segítséget. Véleménye szerint a szolgáltatónak, mert nyáron is beszedi az előleget, azt kellene beosztani, és nem az ügyfeleket kellene további befizetésre ösztökélni, ha egy hónapig valódi tél van. Ősszel 16 ezer 680 forintos számlát kapott, a januári 18 ezer volt, azt még ki sem egyenlítette.