Többet fizetünk a menzáért, ha nem lép közbe a kormány

Nyersanyagár- és minimálbér-emelés tesz be a menzázóknak

Logikátlan

A szegedi közgyűlés dönthet

– Még nem hallottam arról, hogy emelik a menzadíjakat – lepődik meg kérdésünkön Czibere Enikő. – Már csak két gyermekünk étkezik a menzán – magyarázza az ötgyermekes szegedi családanya. – Inkább itthon oldjuk meg az ebédet, mivel mindig éhesen jöttek haza.– Zalán egész napos iskolába jár, neki muszáj befizetnünk, az ovisoknak pedig ingyenes a benti háromszori étkezés – mondja az édesanya. Czibere Enikő szerint több címen is kedvezményt kaphatnak a szülők, de sokaknak terhet jelenthet az emelés.Csongrád megyében a legtöbb helyen már bejelentették a januári díjemelést: Hódmezővásárhelyen, ahol önkormányzati cég működteti a közétkeztetést, korcsoportonként eltérően 6–9 százalékkal emelkedik a díj. Pintér Gábor , a cég közétkeztetési vezetője szerint a 144 önkormányzati alkalmazott közül száznak emelni kell a bérét januártól, ráadásul négy éve semmiféle emelés nem volt. Makón, a hasonló profilú cégnél három–három és fél százalékos emelésre készülnek, hasonló indokokkal: az alsósoknak 505 forint, a felsősöknek 553 forint lesz az ebéd jövőre. Szegeden a Suli-Host Kft. négyszázalékos emelést tervez, javaslatuk januárban kerülhet a közgyűlés elé. Pék József ügyvezető szerint ha a helyben fogyasztott ételeket forgalmazó vendéglősökhöz hasonlóan a közétkeztetők forgalmi adóját is lecsökkentenék 27 százalékról 18 százalékra, az kompenzálná az elkerülhetetlen díjemelést.– Szeptember óta emelkedik az élelmiszer-alapanyagok ára – mutatja a grafikonon a tej, a zöldség és a pékáruk áremelkedését Pék József, a Szegeden 14 ezer, Kiskunmajsán ezerkétszáz adagot előállító Suli-Host Kft. ügyvezetője. Amikor a cég pályázott májusban a közétkeztetés lebonyolítására, nem láthatták előre, hogy a minimálbéreket huszonöt százalékkal emelni kell a jövő évtől. A Suli-Host Kft. háromszáz dolgozójából nagyjából a nyolcvan százaléknak többet kell fizetni majd februártól, ezzel májusban még nem számolt a cég. Az élelmiszeripari szektorban is emelni fogják a béreket, ami további árdrágítással is járhat.– Végeredményben a mi ételeinket elfogyasztóknak is helyben szolgálják fel a menzát – magyarázza Pék József.– A nyugdíjasok zöme is a városházán fogyasztja el az ebédet, de a jogszabály a TEÁOR-számot veszi alapul, eszerint pedig ránk semmiképpen nem vonatkozhat a csökkentés – véli Pék József . Az ügyvezető is úgy látja, hogy azoknál a menzáztatóknál, akik vendéglátást is végeznek, teljes lesz a káosz.A szakma azért lobbizik, hogy ez a szektor is kevesebb forgalmi adót fizethessen meg. A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége készíttetett egy tanulmányt a kormányközeli Századvéggel, amelyből az derült ki, hogy az állami költségvetésből hatmilliárd forint esne ki a menzáztatók tizennyolc százalékos körbe kerülésével. Tehát vagy lemond az állam a pár milliárd forintról, vagy többet kell fizetniük a családoknak.– Beadtunk a kérelmet az önkormányzathoz – magyarázza Pék József. A társaság alig két hete döntött erről, így az idén már nem kerül be a közgyűlés elé a négyszázalékos emelésről a javaslat. – Amennyiben megszavazza a közgyűlés az emelést, a kormány pedig módosítja a rendeletét, akkor az utóbbi kompenzálhatja a drágulást, így nem kellene többet fizetniük a családoknak – magyarázza az ügyvezető. – Nem tudjuk, hogy a közgyűlés megszavazza-e az emelést, de súlyos likviditási gondjaink lesznek, ha sem az állam, sem az önkormányzat nem támogat bennünket.