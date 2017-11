Többet kell várni a kezelésekre az Anna fürdőben: alig győzik a betegeket a masszőrök

A masszőrök reggeltől estig dolgoznak. Fotó: Török János

– Novembertől minden évben az a jellemző, hogy megnyúlik a várakozási idő, és ez egészen március végéig el is tart. Ilyenkor növekszik a betegforgalom, mert a hideg idő megérkezésével erősödhetnek a mozgásszervi panaszok, és jobban ráérnek a betegek is, hogy kúrálják magukat – mondta el Kádas Éva, az Anna fürdő gyógyászati részlegvezetője.A szakembert azért kérdeztük, mert olvasóink jelezték, hogy nagyjából duplájára nőtt a várakozási idő az OEP-tá-mogatott, húszperces orvosi gyógymasszázsra. Ilyenre a mozgásszervi panaszokkal küzdőknek adhatnak beutalót például reumatológus szakorvosok: egy-egy kúra 15 alkalomból áll, ami jellemzően kiegészül gyógytornával és fizikoterápiával is.– Maximális kapacitással dolgozunk, a masszőreink reggel 6-tól este 7-ig húsz percekre be vannak táblázva. Már fölvettünk egy plusz gyógymasszőrt, aki a héten kezdi a munkát. Arra törekszünk, hogy a határidőn belül el tudjuk kezdeni a kezeléseket – magyarázta Kádas Éva, aki hozzátette, a közkedvelt időszakokban – reggel 8 óra előtt és 15 óra után – jelenleg gyógytornára és fizikoterápiára is csak közel egy hónappal későbbi időpontot tudnak adni.

A vonatkozó szabályok szerint a szakorvosi beutaló kiállításától számított 28 napon belül el kell kezdeni a kezeléseket, ezután pedig 56 napon belül be is kell azokat fejezni. Ez azt jelenti, hogy a 15 kezelésre hetente legalább kétszer kellene jönniük a betegeknek, hogy a határidőn belül befejezzék a terápiát. Megjegyezte, a vendégek időponttal vagy a gyógyászati szakemberek személyével kapcsolatos kívánságait is igyekeznek figyelembe venni – ez is befolyásolja, kinek mikorra tudnak időpontot adni, mennyit kell várnia például a masszázsra.Természetesen előnyt élvez, aki mozgásszervi problémája miatt van táppénzen, vagy olyan állapotban van, ami miatt halaszthatatlan a kúra mielőbbi megkezdése. – Nem gond, ha valaki most elkezdi a kúrát, és januárra is átcsúszik a befejezése. A kúrát meg lehet hosszabbítani egészségügyileg indokolt esetben – azaz nem kell 56 napon belül befejezni. De ehhez orvosi igazolás kell, és csak az a szakorvos hosszabbíthatja meg, aki a fürdőgyógyászati kezelésekre a beutalót adta – mondta el Kádas Éva, aki hozzátette, azért senki sem fog kifutni az időből, mert kevés a masszőr.