Többhavi bérrel adós a Szinergia: följelentik az iskolát, ha nem fizet

A Szegeden korábban pénzügyi, ügyviteli, logisztikai, turisztikai, sport- és informatikaképzésekkel foglalkozó, országos hálózatként működő alapítványi iskola a károsultakat képviselő Szabó szerint összesen mintegy 5,2 millió forinttal tartozik 25 szegedi oktatónak úgy, hogy az iskola képzésein részt vevő diákok a tanfolyami és vizsgadíjakat egyébként befizették.

a feljelentés mellett a károsult tanárokkal blokád alá fogják vonni az iskolahálózat még működő budapesti központját, ha az alapítvány nem fizet a megadott határidőig.

Mogyorósi Ferencné kérdéseinkre nem válaszolt. Ugyanakkor közölte, hogy az előző tanévre járó állami hozzájárulásból nem kaptak egy fillért sem az elhúzódó közigazgatási eljárások miatt – holott az intézmény rendelkezett mindazon feltételekkel, amelyek az állami támogatás folyósításának feltételei. Ezért valóban vannak tartozásaik, amelyeket az állami hozzájárulás hiányában nem tudnak kifizetni.

– A tanárok eddig tárgyalásos úton szerették volna megkapni az elmaradt munkabérüket és vizsgáztatási díjaikat, de a türelem elfogyott – jelentette ki Szabó Bálint, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője csütörtökön a Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola épülete előtt tartott sajtótájékoztatón.A jogász szerint a Szinergia pécsi, debreceni és egri iskolájában is hasonló a helyzet, összesen 50 oktatónak tartozik a fenntartó alapítvány, és több száz diák is pórul járt, hiszen már nem tartják meg azokat a tanfolyamokat, amelyekre befizették a képzési díjat.– Felszólítjuk az alapítvány vezetőjét, hogy október utolsó munkanapjáig fizesse meg a tartozásokat, ellenkező esetben a bűnüldöző szervekhez fordulunk sikkasztás gyanújával – figyelmeztetett Szabó Bálint, aki szerint csődközeli helyzetben van az iskolahálózat. Hozzátette,A több kollégáját is képviselő, a szegedi iskolában oktatóként dolgozó Szili Ágnes elmondta, bár évekig jó volt a kapcsolatuk az iskolával, február óta csak nehézkesen mennek az átutalások, gyakorlatilag március óta nem kapták meg pénzüket.Megkérdeztük az intézményhálózat igazgatóját, hogy kifizetik-e a követelést a hónap végéig, valóban csődközeli helyzetben van-e az iskola, mi lesz a tanfolyamokra befizető diákok oktatásával, és mi történt a tanfolyamokra befizetett összegekkel.Hozzátette, a kialakult helyzetről az összes felügyeleti szerv, a Miniszterelnökség, a szakállamtitkárság és a Magyar Államkincstár is tud. A támogatás kiutalásával kapcsolatban azonban még nem zárultak le az eljárások.„Bízunk benne, hogy a hatóságokkal együttműködve megoldás születik erre a lehetetlen helyzetre" – közölte, hozzátéve, hogy „számunkra a legfontosabb, hogy az érintettek (tanárok, vizsgáztatók) megkapják a teljesített munkájuk és szolgáltatásuk ellenértékét". Megjegyezte, a tanulókat soha semmilyen hátrány vagy kár nem érte és nem éri a kialakult helyzet ellenére sem, el nem indult képzés után pedig soha nem szedtek be pénzt a tanulóktól.