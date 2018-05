Többnyire tiszták a szegedi megállók - egyetért ezzel?

A tiszta Mars-téri megálló.

A Deák-gimi előtti megálló - lényegesen több a csikk, mint a legtöbb helyen.

Délelőtti körutunk során igyekeztünk több vonal több állomását is érinteni a szegedi megállók vizsgálata során. A benyomásaink abszolút pozitívak voltak, a legtöbb megállón látszott a rendszeres takarítás - elsőre az ember talán nem gondolná, de a Mars téri megállónál, ahol igen sok járat megfordul, jóformán csak egy kis por volt a betonon - de sem szemetet, sem cigarettacsikket nem láthattunk.Hasonló volt a helyzet a Bécsi körúti villamosmegállóban is, amin szintén látszott a takarítás. A nagyállomásnál található buszmegállóban akadt néhány csikk a földön, de egyébként itt sem voltak "durva" állapotok. Összességében is elmondható, kevés helyen találhattunk eldobott cigicsikkeket a földön, és a szemeteseket is időben ürítették.Az egyik komoly kivétel volt viszont a Deák Ferenc gimnázium előtti villamosmegálló, amelynek sarkánál hemzsegtek a csikkek a földön, annak ellenére, hogy nem messze több kuka is van. Hozzá kell tegyük, a középiskolai ballagás előtt eltűnt a halmaz, ami azonban kezd újratermelődni. Nem messze tőle, a Diófa vendéglő megállójánál is hasonló volt az állapot, rengeteg csikk volt a földön, annak ellenére, hogy a törvényi szabályozás szerint nem is lehetne a megállóban füstölögni. Szavazásunkon mondja el Ön is véleményét: elégedett-e a szegedi megállók tisztaságával?

