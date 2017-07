Többségünk legfeljebb egy hetet nyaral

Szabó Gábor és fia, Tamás együtt töltötték szabadságuk utolsó napját a Maty-ér partján. Süllőt akartak fogni, de csak keszeget sikerült. Fotó: Karnok Csaba

– Munka után is dolgozom. A mi korosztályunk, ha magánvállalkozónál dolgozik idehaza, nem is tudja, mi az, hogy szabadság – mondta érdeklődésünkre egy szeged-tompaszigeti kiskertben dolgozó harminc év körüli asztalos. A férfi hozzátette, ha kivenne pár napot, nem kapna rá órabért, úgyhogy nem is próbálkozik, csak ha nagyon muszáj.– Egy héten három napra tudom magam szabaddá tenni, amiben a szombat is benne van – mondta a szeged-hattyasi fagyizó teraszán Gábor, aki egy használtruha-üzletet vezet. Párja, Gera Mónika egy vitaminital-kereskedés hálózatépítője, maga osztja be az idejét. Magyarán akkor dolgozik, amikor akar, de a munkát el kell végeznie.

– Hosszú szabadságra a munkám miatt nincs lehetőség, de azt a pár napot, ami jut, aktívan kihasználjuk – mondta Gábor, aki párjával, Mónikával fagyizott tegnap. Fotó: Karnok Csaba

Szabó Gábor és a fia, Tamás a Maty-ér partján horgászott. Gábor két napot vett ki – neki sem engedi ugyanis a munkája, hogy többet tervezzen. Klímatechnikával foglalkozó cégnél dolgozik, szeptemberre tervezhet be egy hétnél is hosszabb balatoni nyaralást a párjával. A fia egy hetet töltött szabadságon: náluk, a műszakivizsga-állomáson ennyi a fiatalember számára a maximum.Mi, magyarok az európai átlagot kapjuk fizetett szabadságból, az amerikaiak viszont a legkevesebbet a világon – derült ki egy világ munkavállalóinak helyzetét vizsgáló szervezet és egy független gazdasági kutatóintézet felméréséből. 64 országban legalább 10 év szolgálati idővel rendelkező dolgozókat vizsgáltak, akik 5 munkanapot dolgoznak egy héten.

Adataik szerint az Egyesült Államok az egyetlen olyan ország, ahol nem jár fizetett szabadság. Kínában 10 nap, Thaiföldön 6 nap a kötelező pihenés. A brazilok képviselik a másik végletet: 30 fizetett munkanapot élvezhetnek, ami mellé még 11 napnyi nemzeti ünnep is jár. Európából az Egyesült Királyság fér fel a dobogóra, ahol nemzeti ünnepekkel együtt 28 nap fizetett szabadság jár átlagosan. Ennél valamivel kevesebb, 25 nap szabadsággal számolhatnak egy évben Ausztriában, Dániában, Franciaországban, Luxemburgban és Svédországban. A vizsgált korosztálynak nálunk 20 nap jár, hasonlóan Észtországhoz, Ciprushoz, Németországhoz, Görögországhoz, Olaszországhoz és Írországhoz.

Más kérdés, hogy mennyit vesznek ki a munkavállalók. Simonyiné Tóth Judit, a Simonyi & Tóth Tanácsadó Iroda vezetője a Tőzsdefórumnak elmondta: sokan nem mennek egy hétnél több szabadságra, és vannak, akik csak 1-2 napot vesznek ki alkalmanként. Pedig a minimum kéthetes, egybefüggő szabadság lehet igazán pihentető. Ez lenne a munkáltató érdeke is, mert ahogy a mondás tartja: aki nem tud ellazulni, nem tud megfeszülni sem.A szabadságáról is visszarendelhető a munkavállaló, de csak kivételesen fontos gazdasági érdekből vagy a cég működését közvetlenül és súlyosan érintő okból. A szabadság ugyanis alkotmányos alapjog. A kárt és a költséget, amit a szabadság megszakítása okoz, a munkáltató köteles megtéríteni. Ilyen lehet például az utazási költség vagy a befizetett szállás díja is.