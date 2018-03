Tojásfa a plafonon

Körülbelül 350 darab színes tojás díszíti a kisteleki vendéglátóhelyet az ünnepek alatt.

– Nehogy már az én tojásfám vázában legyen! – született meg a gondolat Tisza Krisztina fejében, majd zárás után feldíszítette a kisteleki Club Expresszó mennyezetét 340-350 darab hímes tojással. Az ügyvezető helyettes számított a kérdésre, ezért megszámolták kolléganőjével a tojásokat a díszítés után, de mint mondja: a kusza ágak miatt nehéz pontos számot megállapítani.A nem mindennapi tojásfának már volt egy elődje tavaly a presszóban, de az idei felülmúlta az első verziót. – Nagy nyuszimániás vagyok, van két nyulam is, ezért a húsvét a szívem csücske díszítés szempontjából is – mesélte Krisztina, akinek saját bevallása szerint még a karácsonyi dekorálásnál is nagyobb öröm volt a mennyezetről lógó tojásfa elkészítése.Az ágak felkötése és a tojások felakasztása 8 óra munkát vett igénybe. Megérte: a vendégek szívesen fotózkodnak a nem mindennapi díszítéssel.Körülbelül 350 darab színes tojás díszíti a kisteleki vendéglátóhelyet az ünnepek alatt.