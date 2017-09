Tökfesztiválon mulattak a dorozsmaiak - képgaléria

Bár tök volt mindenhol, amerre a szem ellátott, a bográcsokban és a mobil – vagy nem mobil kemencékben más is készült: lecsó, halászlé, sült hal is került az asztalokra. A szomjukat többen az ivóversenyen oltották, ahol a hölgyek és urak sörivásban mérhették össze tudásukat és gyorsaságukat.Tökös legényt is választottak: az agilis férfiakat pálinkával készítették fel a szervezők a megmérettetésre, amelyen olyan feladatokban kellett kimagaslóan teljesíteni, mint a paprikafűzés, lopótökkel borlopás és kukoricamorzsolás. Egy biztos: töketlenkedésnek nem volt helye.A fesztiválon boszorkányok is vendégeskedtek, de látványban a tökszépségversenyre nevezett alkotások is kitettek magukért.Aki pedig elég szemfüles volt, az tökös recepteket is olvashatott a téren, amihez a tökmaglisztet és olajat helyben be lehetett szerezni.