Tökös lett a Szent István tér - 18 órakor gyújtják meg töklámpásokat

- Segítek az elkészítésében és megmutatom, miket lehet kihozni belőle - mutatta Doktor Zoltán világbajnok ezüstérmes gyümölcsszobrász az általa faragott vicces és ijesztő tököket. Az érdeklődők reggel kilenctől próbálkozhatnak a tökfaragás fortélyainak elsajátításával.



Nem kellett sok segítség a tízéves Klein Kittinek és öccsének, a hétéves Richárdnak. A gyerekek azt mondták, minden Halloweenkor faragnak otthon tököt. Kitti baglyot, Ricsi ijesztő arcot, vagy zombit próbált megformálni a tökből.



A gyerekeket óriás építőkockák, fajátékok, a szüleiket kézműves termékek vására várja estig. A töklámpásokat 18 órakor gyújtják meg, és az is akkor derül ki, melyik a legszebb alkotás.



Fellép a CsigaDuó, a Cserregők, lesz Grimm-Busz buli és Pasenkó bohóc is szórakoztatja majd a kicsiket és nagyokat. Ki lehet próbálni a csuhézást, csuhéjátékok készítését, arcfestést, körhintát is.



Ezen a napon ingyenesen látogatható a Szent István téri víztorony.