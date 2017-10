Tollmustra az Őszi Állásbörzéről - Szavazzon a legjobbra!

Minden rendezvényen találkozhatunk a kiállítók által kínált számtalan céges, logós ajándéktárgyakkal. Ezek között továbbra is a gravírozott, matricázott tollak a legnépszerűbbek, ahogy azt az Őszi Állásbörzén is tapasztalta kollégánk.El is határozta, hogy begyűjt annyit,. Mégis, a baloldali utca végigfosztogatása után úgy érezte, hogy kezd kellemetlenné válni, ahogy rendületlenül pakolta el az ingyen kínált íróeszközöket. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a gyűjtés nem fedi le a teljes kínálatot, csupán a felét. Ha önnek van még érdekes vagy különleges reklámtolla vagy bármilyen más ajándéka, azt küldje el nekünk aze-mail címre és azt is feltöltjük ide!

És akkor következzenek a tollak! Több kategóriát is elkülönítettünk. Találhatók egyszerűbbek (1-es kategória), környezetbarátok (2), dizájnosak (3-as és 6-os kategóriák). Olyanok is akadtak, amelyek már haladnak a korral és kettő az egyben megoldással, érintőkijelzőhöz is használhatóak (4). Vannak igazán minőségi fémtollak (7). És egyéb dizájnos, kategóriába nehezen sorolható íróeszközök (8-tól 11-ig). Plusz egy filc (+1).