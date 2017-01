Tömeges rendőri rosszullét: több mint száz kilométert utazott a felvágott a határig

Szívós baci a B. cereus



A baktérium lényegében mindenütt megtalálható, de csak bizonyos körülmények között válik toxikussá. Legfőképpen a higiénés szabályok betartásával és a megfelelő hőmérséklet biztosításával lehet megelőzni, hogy a baktériumokban meginduljon a toxinképződés. Ráadásul egyes törzsek a hideg készítményekben is képesek a toxin termelésére.

– Teherautóval szállították a szendvicseket a bérelt műhelyhez, ahol összeállítottuk a csomagot a határvédőknek – kereste meg szerkesztőségünket egy olvasónk, aki rövid ideig annál a cégnél dolgozott, amelynek orosházi szendvicskészítő műhelyében, a Magyar Nemzet értesülései szerint, a hatóság a rendőrök betegségét előidéző baktériumokat kimutatta.Január első napjaiban sorozatosan lettek rosszul a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség területén szolgálatot teljesítő rendőrök. A kórházi kezelést nem igénylő fertőzéseket előidéző okokat a területileg illetékes kormányhivatal népegészségügyi főosztálya vizsgálta, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a múlt héten közölte a Magyar Nemzet szerkesztőségével a vizsgálat eredményeit. Ebből az derült ki, hogy négy helyen 104 mintát vettek, kettő esetben mutatták ki a B. cereus baktériumot, amelyben toxin is képződött.– Az előre becsomagolt szendvicseket határozott időközönként szállította egy teherautó – állította olvasónk, aki még tavaly is a cég szegedi csomagolójában dolgozott. – Kiöntöttük a zsemléket az asztalra a mandarinnal, naranccsal együtt, majd egységcsomagokat állítottunk össze a szendvicsekkel együtt – írta le a munkafolyamot az egykori alkalmazott.Olvasónk szerint a higiénés helyzet ugyan kívánnivalót hagyott maga után, de a vizsgálatot végző hatóságok információink szerint itt nem találtak kifogást. A kiskunhalasi étteremben január 2-án feltálalt rizsben, és az orosházi műhelyben a tavaszi felvágottban találták a hányást, hasmenést is előidéző toxikus anyagokat. A NÉBIH mintákat vett még a békésszentandrási húsfeldolgozóban, de itt sem mutatták ki a toxint. A NÉBIH szerint a kiskunhalasi étteremben fogyasztott rizsben lévő baktériumban volt több toxin, őket a hétvégén nem tudtuk elérni.Mivel a hatóság mintát vett a békésszentandrási húsfeldolgozóban, csak következtetni lehet arra, hogy a szendvicsbe kerülő felvágottakat pedig onnan szállították. Így a felvágott 44 kilométert, az Orosházán ebből is elkészített szendvics 58 kilométert utazott a szegedi csomagolóig, majd innen szortírozták azokat a szolgálatot teljesítőkhöz, összesen akár száztíz kilométert is utazhattak az alapanyagok, illetve legalább hatvanat a szendvicsek.Ennek szükségességét firtattuk az Országos Rendőr-főkapitányságnak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak elküldött leveleinkben. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyi adagra szerződtek az amúgy takarítási feladatokat végző céggel, illetve arra is, hogy milyen egyéb szerződéseket kötöttek az AMO Bt.-vel. Ha megérkezik a válaszuk, közreadjuk.A szendvicseket készítő, egyébként főtevékenységként takarítással foglalkozó cég vezetőjétől az országos napilap úgy értesült, hogy a Békés megyei műhely bezárására azért került sor, mert nem volt megfelelő almamosó, valamint negyven kilométert meghaladó távolságra szállították a szendvicseket. Hasonló kérdéseket szerettünk volna feltenni az AMO Bt. ügyvezetőjének is, de Oravecz Gyöngyi egy közleményt küldött szerkesztőségünknek.A közleményben a cégvezető leszögezi, hogy a szegedi és az orosházi műhelyek engedélyei rendben vannak, tehát megfelelnek az élelmiszer-biztonsági előírásoknak. A munkavállalókat is bejelentette a vállalkozás, és rendben vannak azok egészségügyi papírjai is. A NÉBIH az ipari tevékenység feltételeit nem látta teljesülni, így egyedüliként az orosházi tevékenységet kellett felfüggeszteni.Tehát a szegedi csomagolóműhelyben teljesen rendben lévő az is, hogy szombaton munkások mozgását láttuk, akik szemmel láthatóan a határon szolgálatot teljesítők éjszakai, illetve nappali ellátmányát állították össze.A kérdés továbbra is az, hogy szállítottak-e szendvicseket Orosházáról Szegeden keresztül Kiskunhalasra, miért kellett a szendvicsbe valót Békésszentandrásról rendelni, illetve miért van egyáltalán arra szükség, hogy ilyen hosszan utaztassák a határvédők uzsonnáját, vacsoráját. Amint megkapjuk a rendőrségtől a válaszokat, azt is közöljük majd.