Tömegesen jelentkeznek a leendő védőnők és ápolók

– Jó kurzus, megérte felvenni – beszélt kedden az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán Raffai Viktória ápoló szakos hallgató az áldozatvédelmi óráról, amelyre érkezett. – Balesetekről, közbiztonságról beszélnek nekünk, és például olyan érdekességeket is megtudtunk, hogy a férfiak gyakrabban válnak áldozattá – tette hozzá. Csoporttársa, Sebők Árpád erre nevetve megjegyezte, azóta jobban is vigyáz, amikor a sötétben hazafelé tart.Az áldozatvédelmi és megelőzési ismereteket közvetítő prevenciós kurzust 2012-ben indította a megyei kormányhivatal egy pályázatnak köszönhetően. Öt év alatt közel ezren ültek be ezekre az órákra, a mostani félévben 117 hallgató jelentkezett rá. Joó Gabriella dékánhelyettes úgy fogalmazott, mivel a kar diákjai az egészségügyben és a gyermekellátásban helyezkednek el, kifejezetten hasznos tudást kapnak.A keddi óra első felét Juhász Tünde kormánymegbízott tartotta, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy bár számos szervezet foglalkozik áldozatvédelemmel, csak akkor tudnak jól működni, ha szoros kapcsolatban állnak, és akár már a baj megtörténte előtt segítséget tudnak nyújtani annak, akinek erre szüksége van. Az óra második felében Holubán Csilla, a szegedi járási hivatal vezetője adott tájékoztatást a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről. Ennek ugyanis a teremben ülők mindannyian részei lehetnek a diploma megszerzése után – védőnőként, szociális munkásként vagy diplomás ápolóként.