Tönkrement a kettes kórház üvegfala, le kell bontani

Szalagokkal kerítették el a bejárat melletti részt, ahol hullanak az üvegtéglák. Fotó: Kuklis István

– A Kálvária sugárúti kórházépület bejárata mellett üvegtégladarabok estek le emeleti magasságból. Lekerítették ugyan, de nem látom, hogy javítanák – jelezte olvasónk.Mi is megnéztük a problémát: a bankautomata melletti falban valóban már tucatnyi üvegtégla van összetörve vagy hiányzik teljesen. Bár a beugróba vélhetően senki nem járkál be, így viszonylag csekély az esélye, hogy bárkire is ráeshessenek az üvegdarabok, most oda a kifeszített szalag miatt be sem lehet menni.

Megkérdeztük a klinikai központ elnökét, mi történt a fallal, illetve mikor hárítják el a problémát. Facskó Andrea elmondta, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Nyugati Telephely lépcsőháza melletti üvegtégla fal állapota nyár óta folyamatosan romlik. – A beépített téglák a falban jelentkező feszültség hatására eltörtek és kihullanak. A balesetveszélyes falfelület melletti területet ezért lezártuk – tájékoztatott.A kiesett üvegtéglák sem a méretbeli eltérések miatt, sem pedig a mai kor energetikai követelményei miatt nem pótolhatók, ezért a teljes falfelületet el kell bontani, és új, korszerű, a mai előírásoknak megfelelő nyílászárókat kell behelyezni.– Az épület homlokzati képének megváltoztatása miatt ez a tervezett módosítás építésiengedély-köteles. A tervezési feladatra a tervező pályáztatása folyamatban van. Az elfogadott építési engedély birtokában a kivitelezési feladatokat a jövő évben tudjuk szintén pályázat útján elvégeztetni – tette hozzá a klinikai központ elnöke.