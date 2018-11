Tönkretett családok várják a Szeviép-ítéletet

Tisztességesen dolgoztak

Tari Jenőnek és cégének hárommillió forinttal maradt adósa a Szeviép. Fotó: Karnok Csaba

A Biztonsági Üzem is tartozik

Az állam segített

– A férjemmel sajnos már nem tudnak beszélni, három éve halt meg rákban, a bánat vitte el – mondta korábban lapunknak a szegedi Molnár Istvánné. Az asszony férje kisvállalkozóként került a Szeviép közelébe, egy IFA-val hordott kavicsot még a szegedi villamosvonal-rekonstrukció alatt, de nem kapta meg a munkájáért járó díjat. Végül az állam segített rajta. – A kormánydöntésnek köszönhetően végül 420 ezer forintot kaptunk, így az anyagi kár megtérült, de az erkölcsi, a nem vagyoni kár talán sohasem fog – mondta Molnár Istvánné.Azonban nem ő volt az egyetlen. Molnárékon kívül még csaknem 450 családi vállalkozás vált a Szeviép áldozatává.– Biztos vagyok abban, hogy szándékosan tettek tönkre életeket és vállalkozásokat a Szeviép-ügyben – ezt már Deák László mondta a Délmagyarországnak.Ő az M43-as autópályán dolgozott cégével. A szénhidrogén-vezetékek kiváltása volt a feladatuk, amit tisztességgel el is végeztek, pénzt azonban ők sem láttak. A 30 éve jól működő vállalkozásából szinte csak a telephelye maradt meg, több mint száz alkalmazottját és tartalékait is elveszítette. Ennek ellenére Deák László minden alkalmazottját kifizette.Keményebben fogalmazott lapunknak Tari Jenő. A szerszámboltot üzemeltető férfi szerint a Szeviép az utolsó időszakban egyértelműen arra ment rá, hogy a vállalkozásokat megkárosítsa és tönkretegye. Őt tulajdonképpen szinte meglopták, hiszen bementek a boltjába, elvittek hárommillió forintnyi eszközt, de fizetni persze nem fizettek értük.– Sokan kérdezik, hogy szerintem meg kell-e büntetni ezeket az embereket. Ez nem kérdés, mert aki a másiknak vagy egy másik ember vállalkozásának rosszat akar, az nem érdemel mást, mint büntetést – mondta a megkárosított üzlettulajdonos.Hasonlóan járt Lipták Tibor is. Cége, a Felni Kft. közúti haszongépjármű-alkatrészek kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. A légszűrőtől kezdve a tűzoltó készülékig mindent forgalmaznak, amire egy teherautó vagy egy kamion üzemeltetőjének szüksége lehet. A céget 1991-ben alapították, és 2008–2009-ig problémamentesen működött. De akkor jött a Szeviép.Azaz nem is csak a Szeviép, ugyanis Lipták Tibort az a Biztonsági Üzem Kft. sem fizette ki, amelynek egyébként a Szeviép adott hitelt, legalábbis különös körülmények között. A Felni Kft. tizenkilencmillió forintért adott át alkatrészeket a cégeknek, és az akkor még nagyon nagy pénz volt a vállalkozás életében.– Ez egy akkora összeg volt a vállalkozásnak, hogy teljesen át kellett szervezni a működésünket. Bankhiteleket kellett felvennünk, hogy ne kelljen embereket elküldeni, és át kellett értékelni az egész cég életét – tette hozzá a cégvezető, aki szerint ha nincs az állami kártalanítás, egész biztosan keresztet vethettek volna a pénzükre. A férfi a többi károsulthoz hasonlóan úgy gondolja, hogy nem lehetett véletlen folyamatok eredménye a Szeviép csődje.Ahogy cikkünk elején írtuk, a Szeviép csődje több száz kis- és közepes vállalkozásnak okozott kárt. Voltak cégek, amelyek teljesen tönkrementek, és családok élete dőlt romba azzal, hogy nem kapták meg idejében az elvégzett munkáért járó pénzüket.Ezt elégelte meg a magyar állam, amikor – idén márciusban – a kormány úgy döntött, hogy segít a bajba jutott embereknek. A kormányrendelet március 5-én jelent meg. Az akkori szöveg szerint azokat a vállalkozásokat segítik, amelyeknek szerződésből eredő követelésük van a társasággal szemben, és a felszámoló nyilvántartásba vette őket, vagy pedig polgári eljárás indult, illetve büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igényük van.A rendeletet azóta már módosították, és így az elhunytak után az örökösök is megkapják azt a pénzt, ami már évekkel ezelőtt járt volna nekik. Az állami programban mostanáig 148 vállalkozást kártalanítottak, 2 milliárd 400 millió forint értékben.