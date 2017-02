Torkukon akadt a kormányfő ebédje a Fehértóiban

Az egész egy ártatlan Facebook-bejegyzéssel kezdődött. Egy héttel ezelőtt, január 30-án, hétfőn egy kormányőr jelent meg a Fehértói Halászcsárdában, és egy 12 személyes asztalt kért csendes helyen.Amikor Papós Zoltán , a csárda értékesítési vezetője megkérdezte, milyen névre, a kormányőr azt válaszolta, legyen meglepetés. Addigra már több szirénázó jármű állt a parkolóban, majd néhány perc múlva besétált Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.– Megkérdezte, mit ajánlok, majd vegyes halászlét és roston sült haltálat – fogast, harcsát és pontyot – rendelt – mesélte Papós. A miniszterelnök hivatalos szegedi programjáról mi is beszámoltunk (2017. január 31.: 19 fejlesztési programról tárgyalt Orbán és Botka).Az ebéd után az egyik felszolgáló és Papós is fényképezkedett Orbánnal. A képet szokásához híven megosztotta a Facebookon.A közösségi oldalon rövid időn belül többen csúnya szavakkal illették Papóst és a halászcsárdát. „Pont vele inkább nem raknék ki képet, nem égetném magam." „Na oda sem megyek!" „A halászlé egy dolog, de ha ezt is meg kell emészteni mellé, akkor biztosan tudom, hogy van másik étterem, ami kellemesebb kiszolgálást fog nyújtani."Voltak, akik védelmükbe vették: „Egy igazi vendéglátós nem tesz (nem tehet!) különbséget vendég és vendég között, semmilyen tekintetben!"– Nem gondoltam, hogy ekkora felhajtás lesz belőle. Az elmúlt héten akárhová mentem, mindenhol ezzelfogadtak. Vendéglátósként nem politizálok. Számomra Orbán Viktor ugyanolyan vendég, mint bárki más – hangsúlyozta Papós.Az étteremben rendszeresen készítenek közös képeket az ismert vendégekkel. – Nem reklámnak szántam, egyszerűen csak megörökítettük az egyik vendégünket – tette hozzá.Frank Sándor, a halászcsárda tulajdonosa szerint ártatlan dologról van szó.– Nem politikai jellegű volt a kép megosztása, kár ebbe a politikát belevinni. Mi egyformán örülünk minden vendégnek – mondta a csárdagazda.