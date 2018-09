Tornaterem a kicsiknek, közösségi tér a nagyoknak - szabadidőközpontot avattak Pusztaszeren

Sport-és szabadidőközpontot adtak át szombat délután Pusztaszeren. A beruházást egy Kistelekkel közös pályázatnak köszönhetően tudták megvalósítani, melyet bölcsőde-és óvodafejlesztésre nyújtottak be.

- Évtizedek óta komoly hiányossága volt a településünknek, hogy nem volt sem tornatermünk, sem közösségi terünk – fogalmazott Máté Gábor polgármester. - Ezzel az épülttel mindkettőre találtunk megoldást, hiszen több funkciót is tud szolgálni. Amellett, hogy az óvodásoknak lesz hol sportolniuk, illetve például a lábtoll labdásaink is, akik nemzetközi sikereket érnek el, végre megfelelő méretű teremben gyakorolhatnak, akár rendezvényeket is tarthatunk itt.

A sportpálya utcájának elején felépített épület 300 négyzetméteres. Ebből 200 a tornaterem mérete, a maradékban a kiszolgáló helységek és öltözők kaptak helyet.



– A pályázatban Kistelekkel közösen összesen 167 millió forintot nyertünk, ennek nagy részét, 110 millió forintot mi használhattuk fel

– mondta el Máté Gábor. – Ennek ellenére nem tudtuk teljes mértékben megvalósítani, amit elképzeltünk, viszont van lehetőség a bővítésre. Szeretnénk például egy színpadot is építeni, ehhez azonban újabb pályázati forrást kell találni. Emellett automata öntözőrendszert szeretnénk telepíteni az épület körüli park számára, meg kell még oldani a szennyvízkezelést és a sportközpont előtti járdát is felújítjuk hamarosan, arra ugyanis már a forrás is megvan. A terem azonban már használható, és hamarosan megtaláljuk majd azokat a funkciókat is, amelyekre a legjobban ki is tudjuk használni.