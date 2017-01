Törnek a sínek is a nagy hideg miatt

Koronával fogták össze a törött sínt a Petőfi Sándor sugárút elején – így közlekedhet a villamos Tarján és Kecskés között.

Fotók: Török János

A tartós és extrém hideg a szegedi villamosokat, trolikat és a pályát is megviseli – tudtuk meg Majó-Petri Zoltántól, a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) ügyvezetőjétől.– Síntörés ugyan máskor is előfordul, a múlt hét végén viszont a mínusz 16–18 fokos fagy miatt nyolc ilyen is történt. Ideiglenesen helyreállítottuk a törött szakaszokat, de ezeken csak lassabban közlekedhetnek a járművek – magyarázta az SZKT igazgatója. Három PESA-villamos – amelyek érkezésük óta nem voltak kitéve ilyen szélsőséges hidegnek – fékfolyadéka szivárogni kezdett.– Hat troliként használt busz automata váltója is meghibásodott a kemény és tartós fagy miatt. A farkasordító hidegben éjjelenként úgynevezett töretőjáratot is működtetnek: ez megy végig a pályán, hogy a váltók megfelelően működjenek, és megelőzzék a komolyabb üzemzavart – tette hozzá az ügyvezető.

Az áramszedők is könnyen lejegesednek a nagy hidegben.

Olvasóink jelezték, hogy a hétvége óta gyakran nem, vagy alig működik a fűtés a járműveken. Majó-Petri Zoltán elmondta, reggelenként a sofőrök ugyan nyomják a fűtést, ahogy a „csövön kifér", de gyakran ez is kevés: olyan hideg van, hogy jelentős időbe telik, mire a megállókban ajtókat nyitogató járművek utastere bemelegszik.A Csáky utcai trolibusztelepen éppen gőzerővel javították a hideg miatt meghibásodott járműveket a szakemberek, amikor tegnap ellátogattunk az üzemcsarnokba. A kemény fagyban jellemző típushibák alakulnak ki – tudtuk meg Varga József műszaki főmérnöktől. Az akkumulátorok például úgy lehűlnek, hogy nem indulnak el a járművek. Az ajtók nyitását működtető rendszer is „befagy" a nagy hidegben, emiatt nem lehet kinyitni a trolik és villamosok ajtaját. A trolik áramszedőinek biztonságos működését segítő lehúzókötelek is megdermednek az extrém mínuszokban. És persze az elektronikus rendszereket sem ilyen hidegre tervezték.

– A műszakis kollégák éjjel-nappal rengeteget dolgoztak hétvégén is, hogy működőképes maradjon az SZKT flottája. Voltak ugyan a műszaki hibák miatt járatkimaradások, de szerencsére vannak tartalékjárműveink is. Bízom benne, hogy kitartunk, amíg jön az enyhülés – mondta az igazgató, aki szerint a mínusz 10 foknál magasabb hőmérséklet már javítana a helyzeten.