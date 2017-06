Toronyházat és dómot is bontanának olvasóink

Aggódnak a magasban élő panellakók



– Amióta megjelent a sajtóban a panelvisszabontás ötlete, számos telefonhívást kaptunk a magasabb emeleteken lévő lakások tulajdonosaitól, akik aggódnak, hogy nem tudják majd értékesíteni a lakásukat – mondta lapunknak – Amióta megjelent a sajtóban a panelvisszabontás ötlete, számos telefonhívást kaptunk a magasabb emeleteken lévő lakások tulajdonosaitól, akik aggódnak, hogy nem tudják majd értékesíteni a lakásukat – mondta lapunknak Solymos László alpolgármester, aki az egyik paneles körzet, Északi városrész képviselője is. Szegeden, ahol az országban egyedüliként a 27 ezer panellakás mintegy kétharmadát újították fel a panelprogramban, egyelőre semmi konkrétumot nem tudnak a panelvisszabontásról.

Kilóg a lóláb

Galambok a melegben

A felhőkig ér az újszegedi, tizenhét emeletes toronyház. Olvasóink szerint félelmetes és csúnya.

Fotó: Kuklis István

Nem véresen komolyan kérdeztük olvasóinktól a tervezett hódmezővásárhelyi panelvisszabontás apropóján, hogy ha rajtuk múlna, mit bontanának vissza Szegeden, de nagyon sokan vették komolyan a kérdést. Ömlöttek a válaszok és a javaslatok szerkesztőségünkbe.Noha konkrétumok még nincsenek a vásárhelyi panelvisszabontásról – amit elsődlegesen azzal indokoltak, hogy az ötödiktől a tizedik emeletig nagyon meleg van a lakásokban –, a közvélemény és a lakáspiac rendkívüli módon felbolydult az ötletre. Többen vélték úgy olvasóink közül, hogy nem bontani, hanem inkább klimatizálni kellene a magas panelházak felső szintjeit, ami sokkal olcsóbb lenne. Kilóg a lóláb – írták sokan a terv kapcsán, mert szerintük a visszabontási pénzből új, három-öt emeletes társasházakat lehetne emelni.Több mint hétszáz olvasónk szavazott is az általunk megadott épületekről, amiből kiderült, a legtöbben az újszegedi, tizenhét emeletes toronyházat bontanák vissza, mert szerintük az félelmetes, csúnya, és nem illik a városképbe. Sokan voksoltak a Roosevelt téri Égő arany házra is, amit a legenda szerint Komócsin Mihály parancsára építettek ilyen magasra, hogy ne láthassák a dómot a Szegedre érkezők. Egyébként a 81 méteres fogadalmi templomot is visszabontaná szavazóink több mint tíz százaléka.

Visszabontanák a Retek utcát

Egyikük szerint erre azért lenne szükség, mert „a dóm túlságosan kiemelkedik a városképből, meg a galamboknak is már nagyon melegük lehet odafent". A városházát is sokan bontanák vissza, amiben politikai motivációt látunk, lévén, sokan javasolták azt is, hogy bontsák vissza a Fidesz Victor Hugo utcai székházát és a Nemzeti Együttműködés Rendszerét.És hogy mit bontanának még vissza olvasóink Szegeden? Soroljuk: az Olajbányász téri tizenegy emeletest, a Tisza-parton álló Sellőházat, a Tisza Lajos körúti Postapalotát és Olajosházat – utóbbi helyén Zizi nevű olvasónk szerint park volt, és most is szebb lenne ott egy virágokkal teli tér –, a Maros utcai Pick-tornyot, az Árkádot és a Szeged Plazát, a Kossuth Lajos sugárúti Károlyi Mihály Kollégiumot, de olyan is akadt, aki a dóm alatti Katedrális éttermet, valamint az egyházmegye Dorozsmai úti, még fel sem épült futballstadionját bontaná le.

Volt, aki az összes panelt, más az egész Retek utcát visszabontaná. „Az összes panel alsó 2-3 emeletét visszabontanám, így kapnánk óriási tereket, ahol felvonulásokat rendezhetnének szeretett vezetőink születésnapján, amelyeken dalokkal kedveskedhetnének az egyenruhába öltözött kisiskolások. A kibontott elemekből pedig építhetnének ifjúsági táborokat" – írta nem kis iróniával egy olvasónk.