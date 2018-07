Történetek a tobzódó hús mögött

Nátyi Róbert művészettörténész az egyik Moldovan-szoborral. Fotó: Dusha Béla

A Virgilius Moldovan óriási szobraiból álló kiállítást, amelyet augusztus 31-ig járhatnak be a REÖK-be látogatók, a legfinomabban úgy lehetne jellemezni, hogy „szokatlan". A Bécsben élő, kortárs román szobrászművész minden tökéletlenségével együtt formázza meg az emberi testeket. Ezek a kitárulkozó alakok az egyedi, szilikont használó technikájának, valamint a művész nagyszerű szakmai tudásának köszönhetően meghökkentően életszerűek, hús-vér emberek.A hús tobzódása mögött azonban rengeteg művészettörténeti párhuzam fedezhető fel: egészen más élményt jelent tárlatvezetéssel végigjárni a termeket. Az önkéntes tárlatvezetői programon felkészített, sikeresen levizsgázott résztvevők kalauzolásával sokkal több részletre felfigyelhetünk. Például arra, hogy a REÖK átriumában látható Polgár című szobor pontosan ugyanabban a pózban áll, mint Rodin Érckorszak című szobra. Esetleg arra, hogy a Nyugalomban című alkotás előképe egy antik római szobor, A pihenő bokszoló.A tárlatvezetők életrajzi információkat is elmondanak Virgilius Moldovanról és technikai részleteket arról, miként készülnek ezek a többméteres művek: a hangsúly azonban arra kerül, hogy valódi, aktív tanulásélményt kapjanak a látogatók. Nem a szó klasszikus értelmében vett tárlatvezetők, inkább beszélgetőpartnerek kísérik a termekben a közönséget, akik a kérdéseikkel közelebb tudják hozni a kortárs alkotásokat a befogadókhoz. Hiszen mi lehetne közvetlenebb élmény, alap a beszélgetéshez, mint a változékony emberi testünk?A Szegedi Szabadtéri Játékokra szóló jeggyel ingyenesen látogathatók a Reök-palota kiállításai (Náray Tamás és Virgilius Moldovan tárlata). A REÖK-be megváltott 500 forintos belépő pedig levásárolható a jegyirodában ajándéktárgyakra vagy szabadtéri-belépőre.Moldovan Looking for identity című kiállításán a nyugalom megzavarására alkalmas alkotások láthatók, ezért 18 éven aluliaknak nem ajánlott.