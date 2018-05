Tovább gyűjti a szemetet a baktói férfi

A baktói szeméthegy tulajdonosának egy garázsa is van a Csáky József utca végén. Azt és a garázssor végében lévő erdőt is telehordta már szeméttel. Tuszinger Ernő egy kibelezett hűtőhöz vezetett.

– Hordja a szemetet mindennap. Semmi nem változott. Ilyen ez a szerencsétlen régóta – mondta a baktói Hosszútöltés út egyik lakója, aki csak Icaként mutatkozott be. Az asszony volt az, aki április 26-án, csütörtökön riasztotta a tűzoltókat, mert tőle néhány telekkel arrébb kigyulladt a szeméthegy, amit a terület tulajdonosa hordott össze évek alatt (2018. április 27.:).Arra voltunk kíváncsiak, változott-e bármit a helyzet a kis híján tragédiával végződött tűz után, de mint kiderült, nem. – Régóta ezt csinálja, sokan szidják emiatt, de én nem beszéltem vele soha csúnyán. Egyszer megkérdeztem, miért hordja ide a szemetet. Erre azt felelte, azért, mert ha nem ő, akkor más viszi el – mesélte Ica. Az asszony azt is elmondta, korábban nem győzték irtani a pockokat és a patkányokat, amiket a szemétdomb vonzott, de most a tűz után megint elszaporodtak a szétszaladt rágcsálók. – Megkeseríti az életünket – foglalta össze tömören a környékbeliek véleményét az asszony.Kiderült, a férfi nem csak baktói telkén halmozza fel a szemetet. Csörög rovatunkat a közelmúltban hívta fel a Csáky József utca legvégén lévő garázssor egyik garázsának tulajdonosa. Tuszinger Ernő elmondta, a férfi korábban kiásta a garázsa alapját, hogy majd egy szobát alakít ki benne hűtővel, tévével, de végül csak annyi történt, hogy alap nélkül megroggyantak miatta a szomszédos garázsok falai. A földet és sódert a garázsok végébe hordta, de nem engedi, hogy ahhoz is bárki hozzányúljon. A garázsok mellett kezdődő kiserdőt is telehordta szeméttel. Tuszinger Ernő hol egy tévé képcsövét, hol a készülék műanyag burkát, hol egy kibelezett hűtőt mutatott a fűben, a fák között.– Amikor nem látja senki, tüzet rak, és rádobja a műanyagot, az ételmaradékból meg, azt állítja, hogy komposztot készít – csatlakozott a beszélgetéshez egy épp beparkoló asszony. Szerinte 15-20 éve csinálja ezt a férfi.– Egyszer a fia kipakolta a garázsát, amiben már egy gombostűt sem lehetett leejteni, de két hónap elteltével megint telehordta szeméttel – mesélte a férfi.Mint korábban megírtuk, a férfival évek óta küzdenek a szomszédai (2014. október 30.: Patkányinvázió a szeméthegyek között ), Baktó önkormányzati képviselője, Szécsényi Rózsa pedig azt mondta, többször beszélt személyesen a férfival, aki megígérte neki, hogy felhagy a szemétgyűjtéssel. Molnár Krisztina tűzoltó hadnagytól, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, a férfi ellen a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya szabadtéri tárolás szabályainak betartása ügyében indított eljárást.