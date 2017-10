Tovább pusztul a bán röszkei szellemkastélya: több mint egy évtizede gyilkolták meg a dúsgazdag szemészt, Bacskulint

Könyvbe illő életút

– Senki nem vesződik vele, lassan teljesen benövi a gaz, már a fák is eltakarják. Folyamatosan romlik az állaga, hullik szét – mutatta a néhai dr. Kulin bán, azaz Bacskulin József egyik szomszédja, Újhelyi Roland. A Tisza Halászati Szövetkezet halászát és az egykori dúsgazdag szemészorvost a Tisza holtága választotta el. Bacskulin többször járt sakkozni Újhelyiékhez.A Kulin bánként ismert magyar–német–spanyol állampolgárságú nyugdíjasnak könyvbe illő, mozgalmas életútja volt. 1927-ben született az akkor már a Vajdasághoz, tehát a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz tartozó Horgoson. Giccses kastélyának tornyait is azért építtette állítólag, hogy átlásson szülőföldjére Röszkéről.

Brutális gyilkosság

Újhelyi Roland vízparti szomszédja. Fotó: Karnok Csaba

Diplomáját 1954-ben Zágrábban kapta meg, az akkori Jugoszláviában. Később német állampolgárságot is szerzett. A hetvenes években a Kanári-szigetekre került, ahol szemészként praktizált, később pedig a spanyol állampolgárságot is felvette. Szenvedélyes sakkozó volt, neve ma is megtalálható a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) ranglistáján.Többször hangoztatta, hogy meg fogják ölni. Az akkor még a Tisza-parti Stefánián lévő szerkesztőségünket is rendszeresen felkereste a neki küldött vagy kerítésén hagyott fenyegető feliratokkal. Röszkei kastélyának kerítésére egy alkalommal ismeretlenek a következő mondatot festették fel rossz helyesírással: „BACSKULIN KIEOGLAK NYIRNI" (2012. március 31.: Holtágon Kulin bán hagyatéka).A nyugdíjas férfi 2006 júniusában brutális rablógyilkosság áldozata lett. La Palma-i villájában ölte meg egy szerb és egy német férfi. Ötven késszúrással végeztek vele, elvágták a nyakát, a koponyáját kalapáccsal betörték (2006. július 25.: Meggyilkolták, kirabolták El Hungarót).A milliomos professzor különleges szemészeti eljárásokkal keresett pénzének egy részét ingatlanokba, másik részét műtárgyakba fektette. Megvásárolta például a Kádár-hagyaték egy részét, de vett néhány Horthy Miklóshoz köthető személyes tárgyat is.

A röszkei kísértetkastély

Újhelyi, aki csónakjával vitt át minket a pusztuló szellemkastélyba, elmesélte, Kulin bán hagyatéka nagy részének, több ingatlannak már új gazdája van, de a Szántó Kovács János utcában álló várkastély tovább pusztul.– Néhány ingatlant eladtak, de tovább folyik az örökösödési per. Előbb-utóbb össze fog dőlni, belül szét van ázva, süllyed, meg van rogyva – sorolta a fiatalember.A Magyarok Világszövetsége egy 2012-es közleményben azt írta: „néhai Dr. Bacskulin József, alias Kulin Bán, dúsgazdag németországi szemorvos úgy végrendelkezett, hogy mesés vagyonát magyar közcélra fordítsák". Örökösei ezt vitatják – a hagyatéki perpatvar a Fővárosi Bíróságon még mindig tart. Az MVSZ honlapján az olvasható, Kulin bán hagyatékának sorsa kiemelt magyar közérdek.Odabent, az egyik helyiségben megtaláltuk a Kulin bán által kiadott Magyar–Japán (Turáni) Világhídfő Közlönyét, amely Ungváron, Kárpátalján jelent meg 1991-ben. A szobát szemét borítja, összetört üvegen és ruhadara-bokon lépkedtünk.A falat nagy méterű rajz, a Nagy-Magyarország és az angol Justice for Hungary, azaz igazságot Magyarországnak felirat borítja. Alatta ez olvasható: „Igazságot, nem gazságot Magyarországnak!"A kertben lévő nagy méretű ketrecben pávákat tartott. Ez is, mint az abszurd épület, lassan az enyészeté lesz.