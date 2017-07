Tovább rendel a csanádpalotai fogorvos

– Köszönöm, hogy felajánlotta a lehetőséget, de nem kívánok élni vele – ezt mondta a telefonban a csanádpalotai fogorvos csütörtökön kora délután. Azért kerestük, mert továbbra is kíváncsiak vagyunk arra, mit gondol a vele kapcsolatos állításokról.Egyik korábbi betege az ügyfélkapuján fogorvosi kezelések elszámolásáról szóló bejegyzéseket talált, pedig abban az időben nem is járt a rendelőben. Miután a beteg megosztotta tapasztalatait a Facebookon, más ismerőse is talált adatokat olyan kezelésekről, amelyek a valóságban nem történtek meg. A pénzt azonban lehívta ezek után is a fogorvos ().Mi is kerestük a doktort, de ő nem kívánt nyilatkozni, a betegjogi képviselőhöz irányított minket. Továbbra is dolgozik. Csütörtökön kora délután is benn volt a palotai rendelőben, és biztosan dolgozott is, mert a telefonját először nem vette fel, de aztán visszahívott minket.A június 2-i írás máig beszédtéma a városban. A választási kampány idején egy gyűlésen Lázár János országgyűlési képviselő, miniszter is szóba hozta az esetet. Nyergesné Kovács Erzsébet, Csanádpalota nemrég megválasztott polgármestere kérdésünkre azt mondta, az önkormányzatnak ez ügyben egyelőre nincs tennivalója.A fogorvos egy interneten is elérhető dokumentum szerint 2003-ban kötött vállalkozóként feladatellátási szerződést a csanádpalotai önkormányzattal. 2014-ben módosítást kért a képviselő-testülettől, amely arra vonatkozott, hogy távollétében kiszombori kollégája helyettesíthesse.A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az egyik beteg június 6-án hagyományos levélben föladott bejelentése alapján vizsgálódik. Egyelőre nincs hír arról, mire jutott.