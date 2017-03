Tovább tárgyal a kormány az ,,algyői" göröggel

Pénteken eltávolították Algyőnél, a 47-es út melletti föld széléről a táblát, amely jelezte, hová épített volna vegyipari üzemet egy görög kft. A vasvázas feliratot a terület tulajdonosa, Ormay Tamás helyezte el a február 28-i népszavazás kampányában. Azt mondja, eddig azért maradt ott, mert a sár miatt nehéz lett volna leszerelni.



A népszavazás érvénytelen és eredménytelen lett. Azok voltak többen, akik akarták, hogy azon a területen megépüljön a vegyipari üzem, ám a görög befektető napokkal a szavazás előtt hivatalos levélben jelentette be, eláll algyői tervétől. Azt, hogy hol valósítja meg, nem közölte. A Henkel beszállítója valószínűleg nem mondott le arról, hogy Magyarországon építkezzen. Kalocsa Dóra, a Nemzeti Befektetési Ügynökség főosztályvezetője ugyanis azt írta lapunknak, most nem válaszolhat a kérdésünkre, de „amint a beruházás helyszínét illetően publikus információ áll rendelkezésre, úgy arról tájékoztatni fogjuk a sajtó képviselőit".



A görög cég egy román helyszínt is nézeget, de a kormány ügynöksége tárgyal vele, és azon van, hogy maradjon nálunk – mondta egy másik forrásunk. „Ez most egy nagyon érzékeny folyamat" – utalt arra, hogy a görög cég és az ügynökség is azt szeretné, ha a következő helyszínen, ha úgy alakul, meg tudnák győzni a helyieket arról, tényleg biztonságosan működő üzemet szeretnének.



Szolnok lehet az új helyszín. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, Algyő országgyűlési képviselője a február 22-i algyői fórumon azt mondta, hogy tudomása szerint ott valósítanák meg a tervüket a görögök. Erről más hír egyelőre nincs. Az internetes keresőbe beírva a görög és a Szolnok szót, a két éve megnyitott ottani görög étteremről lehet olvasni, a tulajdonost Vangelisnek hívják. Gyuricska Éva, a szolnoki önkormányzat sajtóreferense azt mondja, nem hallott arról, hogy görög üzem jönne a város ipari parkjába. Rögtön hozzá is tette: ha lennének ilyen tárgyalások, a nyilvánosság elé úgyis csak akkor állnának ki, ha már biztos lenne minden.