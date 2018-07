Tovább zsugorodhat a móravárosi nyomornegyed: újabb család költözik el a Cserepes sorról

A felére szűkülhet a telep



Az ötvenes években épült a telep a téglagyári munkásoknak. Összesen 16 négylakásos épület állt a területen, amelyekből eddig hatot bontottak el. Hamarosan tovább szűkülhet és az eredeti felére zsugorodhat a nyomornegyed, mivel további két épület tűnhet el – Petrovicsék mellett egy másik tulajdonossal is megegyezett a város. Mindez a lakcím nélküli lakásfoglalóknak rossz hír, mert lassan nem lesz hova behúzódniuk.

– Több mint 15 éve költöztünk ide. Szívem szerint nem mennék, de olyan állapotban vannak ezek a lakások, hogy itt már nem lehet élni. Tisztálkodni sem lehet normálisan, csak egy kerti csap van, bent semmi. Egyszerűen muszáj kitörni ebből a pokolból – magyarázta Petrovics József. A kis épületben három generáció húzza meg magát: felesége mellett két fia, két lánya és az unoka, Valentin.– A gyerekekért és az unokáért élünk, azért dolgozunk, hogy nekik jobb legyen – vette át a szót felesége, Farkas Ibolya. Az asszony nagyon várja már, hogy átköltözhessenek a nagyobb, komfortosabb lakásba, ahol például rendes konyhája is lehet, nemcsak a házhoz utólag hozzáépített, piciny részen főzhet. És egy fürdőszoba is régi álma volt.József sajnálja, hogy éppen most költöznek, amikor termőre fordult a szőlő az udvarban, és paradicsomot sem termelhet az új helyen, de mint mondta, a szebb környezet majd kárpótolja. Hiába takarították ki ugyanis tavasszal a telepet, megint elborítja a szemét, ami vonzza a patkányokat, a felesége sötétedés után ki sem mer miattuk lépni a lakásból.Nagy Mihály, a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lapunknak azt mondta, nehéz kitörni innen. A második generációs roma fiatalok azért sem tudnak elszakadni a családjuktól, és albérletbe költözni, mert nem fogadják őket. Volt, aki fizetett volna havonta 80 ezret is egy albérletért, de ahogy meglátták a tulajdonosok, hogy romák jönnének, nem vehették ki a lakást.– Szerencsére az önkormányzat célja, hogy felszámolja a Cserepes sori telepet, így kivásárolják a tulajdonosokat, a bérlőknek meg cserét ajánlanak. Ez nagy lehetőség a romáknak, kitörhetnek ebből a nyomorból – mondta Nagy Mihály. Hozzátette, a telepen sok minden változott: a romák belátták, csak úgy jutnak előre, ha dolgoznak, s most profitálnak az általános munkaerőhiányból is, hiszen könnyebben tudnak elhelyezkedni. – Sok bérlő hajt a lakáscserére is, ahhoz azonban szükséges a legalább egyéves időtartamú bejelentett munkaviszony, s fontos az is, hogy ne legyen elmaradásuk a lakbérrel és a rezsivel – részletezte Nagy Mihály.