Továbbépítik az algyői falat 47-es mellett

Amikor a főutat két éve megerősítették, a Bácska utca kezdetének vonaláig már építettek ilyet. Ott kezdődik egy vékony erdősáv. Az ott élők aláírást gyűjtöttek azért, hogy a hangszigetelő továbbépüljön, és védje azokat az ingatlanokat is, amelyek a 47-es mellett a Ladik és a Keszeg utcában vannak.



Az egyik ívvel Vajna Andrásné járt körbe. Rosszul érintette, hogy amikor eldőlt, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. 594 méterrel, 112 millió forintból megtoldja a falat, látszott: az ő portájuk végének vonaláig nem fog elérni, csak a közepéig. Az üggyel megkereste az önkormányzatot, amelynek az volt az álláspontja, várják meg, amíg befejeződik az építés, derüljön ki, a fal védi-e a zajtól az ő ingatlanjukat. Ha nem, az önkormányzat segít.



Vajnáné Lázár János országgyűlési képviselő lakossági fórumán is szóba hozta a problémát. A politikus felvette a kapcsolatot a NIF-fel. A terv módosításáról nemrég az önkormányzatot is tájékoztatták, a héten pedig hozzáfogtak a falhoz. – Az már bebizonyosodott, hogy a folytatást nem véletlenül kértük: bárkit szívesen meghívok az udvarba, hogy igyon meg egy kávét, beszélgessünk. Alig értenénk egymás szavát a forgalom zaja miatt – mondta lapunknak Vajna Andrásné.