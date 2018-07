Továbbra is csúszik az uszoda építése

Bő egy hónapja lapunkban is beszámoltunk arról, hogy megszületett a kormánydöntés az Etelka sori új fedett uszoda építésének támogatásáról (2018. június 22.: 16 milliárdot kapott Szeged a Sportuszodára – Heteken belül elkezdik a fedett uszoda építését). Megírtuk: a Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntés alapján több mint 16 milliárd forint összegű támogatást érkezik Szegedre, hogy elkezdődhessen a régóta tervezett beruházás.



Az uszodaépítés költsége a korábban tervezettekhez képest több mint 5 milliárd forinttal emelkedett, és tartalmazza az előkészítési folyamat és az építkezés kiadásait is. Június 24-én a közbeszerzési hatóság honlapján is megjelent, a nyertes kivitelező a West Hungária Bau Kft.



Már több mint egy hónap eltelt a döntés óta, de az Etelka soron még mindig nem kezdődött el az építkezés.

B. Nagy László országgyűlési képviselőtől megtudtuk, a pénzek lehívása attól függ, mikor kötik meg a támogatási szerződést. Ennek létrejötte a két félen múlik, az egyik a szegedi önkormányzat, a másik a Miniszterelnökség.



Érdeklődtünk a szegedi polgármesteri hivatalban, mi az oka a késedelemnek. Szentgyörgyi Pál alpolgármester elmondta, ők július elején felküldték a Miniszterelnökségnek a szerződés aláírásához szükséges dokumentumokat. B. Nagy László hozzáfűzte, ez valóban megtörtént, csakhogy az önkormányzat elektronikus formában küldte el ezeket. Eredeti dokumentum nélkül pedig nem lehet szerződést kötni, pláne ha egy 16 milliárdos beruházásról van szó.



Több telefon- és e-mail-váltást követően végül nemrégiben, július 16-án érkeztek meg Szegedről eredeti aláírással

a kontraktus megkötéséhez szükséges papírok. Innentől számolva a kormányzatnak 30 nap áll rendelkezésére a szerződés megkötésére. Ezt követően kezdődhetnek meg a munkálatok. A kormány arról határozott júniusban, hogy a 16 milliárdból idén 4,1 milliárd forint érkezik a város számlájára.



A Modern Városok Program révén a szegediek egy teljesen új sportkomplexumot kapnak. A modern, fedett uszodában lesz egy 50-szer 25 méteres, 10 pályás versenymedence is. Ehhez társul egy 1169 fős fix lelátó, emellett egy bemelegítő és egy meleg vizes tanmedence, valamint egy külső-belső lazító ülőmedence és edzőterem is része lesz a sportkomplexumnak.