Továbbra is népszerű a törölközőszéf, de már a strandtojás is debütált

Magyar mobil széf



Beachegg – magyarul Strandtojás – néven debütált júliusban egy magyar fejlesztésű, tojás alakú hordozható széf a budakalászi Lupa-tónál. A Beachegg lényege, hogy négyrétegű védelmi rendszer védi a belepakolt értékeinket: az első a fémhéj, a második a mozgás hatására beinduló, hangos riasztó, a harmadik a strandon felügyelő biztonsági őr, akinek szintén jelez az éppen ellopott tojás, a negyedik pedig egy online rendszer, amely egyméteres pontossággal mutatja meg a térképen, hová vitték az értékeinket. Az eszköz napi bérleti díja nagyjából egy üdítő ára.

Mindig a közelben marad

Törölközők, kamerák, járőrök

Győz a bizalom – és a szükség. A többség magára hagyja letakart cuccait, hiszen nem viheti magával a vízbe.

– Csak napozok, nem megyek a vízbe, el se mozdulok innen, így nem kell külön figyelnem rá – mutatott strandtáskájára a szegedi Foka homokjában magát süttető Emese. Azt kérdeztük tőle, hogyan védi az értékeit, amikor strandra megy. A strandolók őrizetlenül hagyott értékei ugyanis könnyű prédát jelentenek a tolvajoknak, és a tévhittel ellentétben nem óvja őket, ha egy törölközőt terítenek rá.Emese ugyan el se mozdult a plédjétől, Harmos Zsolt viszont kislányával, Csengével és az ő barátnőjével játszott a vízben, miközben hátizsákja a parton maradt őrizetlenül. – Nem megyek túlságosan messzire a parttól, és ha beljebb is úszom néhány tempót, akkor is szemmel tartom a holminkat – mondta a férfi, aki értékként csupán mobilját hozta magával. Egyébként pedig mindig megnézi, ki mellé teríti le a plédet, így még sosem lopták meg strandon – tette hozzá.A túloldalon, a belépődíjas Napfényfürdő Aquapolisban, bár az öltözőszekrénybe is bezárhatók az értékek, sokan a strandolásnál sem mondanak le róluk.– Telefon mindenkinél van. Nálam van a slusszkulcs és a pénztárca is – mondta Ágnes, aki édesanyjával, Annával napozott a komplexum füves részén. Ők – más fürdővendégekhez hasonlóan – szintén plédek alá tették értékeiket. Azt mondták, úgy védik a holmijukat, hogy egyikük mindig ott marad a csomagoknál. Egy másik, egyedül napozó nő csak a pár méterre lévő tusolóig megy el, ha pedig enni akar, vagy vécére megy, viszi magával a holmiját. A régóta létező vízhatlan pénztárcát vagy övtáskát egyikük sem említette.

Kevés készpénz, folyamatos figyelem

Ágnes és édesanyja, Anna inkább csak napoznak, így nem is hagyják őrizetlenül értékeiket. Fotók: Vadasi Roland

– A vendégek nálunk a belépőként adott „órával" nyitható öltözőszekrényt kapnak, ebben is elhelyezhetik értékeiket, de van külön értékmegőrzőnk is napi 650 forintért, plusz 2 ezer forint kaució, amit a vendég távozásakor visszaadunk. Emellett kamerák pásztázzák a fürdő egész területét, amelyet folyamatosan figyel a biztonsági szolgálatunk. Ők egyébként rendszeresen járőröznek is a területen – mondta el Illés Tímea, a Napfényfürdő Aquapolis marketingvezetője.Az idei szezonban a biztonságiak mellett rendőrök is járőröznek a fürdőben – tudtuk meg Pető György igazgatótól. Elmondta, a pihenni vágyó vendégek komfortérzetének növelése érdekében működnek együtt az Újszegedi Rendőrőrssel. Főleg kiemelt időszakokban és hétvégenként jelennek meg az egyenruhások – köztük a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola diákjai is –, hogy a közrendre és a személyes, illetve tárgyi biztonságra felügyeljenek. Jelenlétük megelőző célt szolgál – tette hozzá.Szentesen a ligeti strandon az aulában öt kis széfet vehetnek igénybe a vendégek, ezek többnyire mind foglaltak. A kulcs a biztonsági őrnél van, a jelenlétében kell írásba foglalni, hogy mi mindent helyezett el a vendég. A strandolás végén ugyancsak ő nyitja ki a kis tárolót. A ruhatárban is el lehet helyezni a holmikat, sokan azonban inkább maguknál tartják a pénzüket, telefonjukat. A családjával strandoló Szebegyinszki Tamás azt mondta: mindig éppen csak annyi készpénzt visznek magukkal, amennyi aznap kell.

– Mindig olyan helyre pakolunk le, ahová rálátunk a medencéből. Másrészt az öttagú családból szinte mindig van valaki a pléden, soha nincs felügyelet nélkül – mondta.