Továbbra sem tudni, miért mondott le 5 éve ezen a napon XVI. Benedek pápa

Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak." - írta lemondó nyilatkozatában.

2013. február 28-án , 20 órakor ürült meg Róma és Szent Péter püspöki széke: XVI. Benedek pápa korábban benyújtott lemondása értelmében ekkor távozott hivatalából. Hogy milyen jelentőségű lépés volt, azt talán az is mutatja, ezt megelőzően 1415-ben, XII. Gergely pápa mondott le az egyházfői tisztségről - de arra még soha nem volt példa, hogy egészségügyi okok miatt mondjon le a pápa. Az ekkor 85 éves Joseph Aloisius Ratzinger döntése meglepetésként érte a világot. A negyedik legidősebb hivatalban lévő pápa lemondása kapcsán testvére, Georg Ratzinger is megerősítette, a pápa orvosának tanácsára döntött így. Önmaga is úgy fogalmazott levelében, feladatokat már nem bírta volna, ráadásul azt javasolták neki, tengerentúli utazásokat már ne vállaljon, és egyébként is nehezen tudott már járni."Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve, és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére.Ugyanakkor a világsajtó arról írt, közel sem biztos, hogy valóban egészségügyi okok álltak XVI. Benedek lemondása mögött, főképp amerikai szálat említettek, amely szerette volna eltávolítani a pápát. Joacquim Navarro Valls, egykori vatikáni szóvivő azt nyilatkozta a Corriere della Serának, Joseph Ratzinger sosem vágyott igazán a pápaságra, az ezzel járó feladatok azonban elfárasztották. A legelterjedtebb felvetés szerint nyomást gyakoroltak XVI. Benedek pápára azért, hogy lemondjon, és ezzel átadja a helyét egy "haladóbb" vallási vezetőnek, aki nyitottabb az újításokra: Ratzingerre az "Isten rottweilere" gúnynevet aggatták, mert hírhedten konzervatív szigorral bírt. 2017 márciusában a Rimini 2.0-nak adott interjút Luigi Negri, aki XVI. Benedekhez közel álló érsekként tartanak számon. Negri is ráerősített, hogy nem saját szándékából mondott le a pápa, és úgy fogalmazott: biztos benne, hogy egy nap kiderül az igazság, amely rá fog mutatni, kinek milyen súlyos felelőssége volt a pápa lemondásával, úgy a Vatikánon belül, mint kívül. Szintén ezt erősítette meg Federico Lombardi, korábbi vatikáni szóvivő, aki azt hangsúlyozta, nyomás alatt volt a pápa döntését megelőzően. XVI. Benedek ugyanakkor egy évvel lemondását követően a La Stampában ismételten cáfolta, hogy az egészségén kívül más ok vezetett volna oda, hogy lemondjon, és minden egyéb hírt spekulációnak titulált.Visszatérve Joseph Ratzinger egészségi állapotára: tavaly ősszel arról lehetett olvasni, hogy rohamosan leromlott a nyugalmazott pápa állapota. Erre válaszul Greg Burke szentszéki szóvivő feltöltött egy fotót a Twitter-oldalára, amely alá csak annyit írt: "A nyugalmazott pápa, ma délután öt órakor." Néhány napja XVI. Benedek maga írt a Corriere della Serábaaz összesen kilencsoros közlemény az egészségügyével kapcsolatos híresztelésekre reflektál, és elmondja: készül a halálra, megkezdte belső, lelki zarándoklatát az Úr háza felé. A most 90 éves volt egyházfő megjegyezte, nagy köszönettel tartozik azért, hogy élete utolsó időszakában olyan szeretet és jóság veszi körül, amelyet nem tudott volna elképzelni.- Nem a szokásokkal, vagy a korábban bejáratott dolgokkal foglalkozott, hanem a lelkiismeretével. Bátor dolognak tartom döntését, mert belátta, hogy nagy idegi és fizikai terheltség alatt áll, amit már nem tud teljesíteni - emlékezett vissza a lemondásra Kiss-Rigó László , a Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke, akit anno éppen XVI. Benedek nevezett ki megyéspüspöknek. Kiss-Rigó László személyesen találkozott XVI. Benedekkel és Ferenc pápával is, előbbivel mintegy fél órát beszélgethetett négyszemközt. - Tudatosan készült a találkozóra, számtalan dolgot tudott az egyházmegyénkről. Lemondását követően is levélben kapcsolatban vagyunk, becsülöm és tisztelem, a múlt század egyik legnagyobb teológusának tartom, de idős kora miatt már a teológiára sem jut elég energiája - tette hozzá a megyéspüspök. Utódjáról, I. Ferenc pápáról elmondta, új stílust hozott az egyházba, és számára imponáló, hogy nem akart szándékosan megváltozni kinevezése miatt. - Sokszor előfordul, hogy ha valaki új pozícióba kerül, akkor egyből változni is akar, és sokszor ezáltal úgy áll neki ez a szerep, mint tehénnek a gatya. Ferenc pápa nem ezt tette, mindig szükség van a megújulásra - nyilatkozta Kiss-Rigó László.