Tragédiát okozhat az alkohol a vízben is - idén még nem történt baleset a Tiszán

Babka Tibor fiával, Balázzsal és Kuczora Attilával csónakázott a Körös-torokban. Az ellenőrzéskor a rendőrök a mentőmellényeikre is kíváncsiak voltak. Fotó: Török János

– Hőség van, a Tisza vízhőmérséklete kiváló. A vízállás is jó. Az embereket vonzza a vízpart – mondta Gézárt Attila őrnagy, a Tiszai Vízirendészet Rendőrkapitányság szegedi őrsparancsnoka. Vele és Kovács Attila főtörzsőrmesterrel jártuk be csónakkal a Tisza csongrádi szakaszát, a Körös-toroknál.Annak ellenére, hogy még csak délelőtt volt, nagyon sokan strandoltak. – Csongrádon, Szegeden, Mindszenten és Szentesen van kijelölt strand a Tiszán. Mindegyik csodálatos környezetben. Emellett még több helyre járnak fürödni az emberek.

Közkedvelt hely például Algyő, Szegeden a Lapos, a Sárga és a Foka. Itt nincs felügyelet. Márpedig a szabadvizek rejtegetnek veszélyt, hiszen a meder is folyamatosan változik. Jó, ha másodperceken belül odaér a segítség, ha baj van – mondta Gézárt Attila.A vízi rendőrség őrsparancsnoka beszélt arról is, hogy rendszeresen járnak iskolákba, fogadóórákat, előadásokat tartanak a strandokon, hogy megelőzzék a vízi baleseteket.– Ennek ellenére szinte nincs olyan év, hogy ne történne tragédia. Vannak, akik nem hajlandók betartani a szabályokat. Ezek egyike, hogy nem úszunk át a hajóúton. Még mindig vannak, szerencsére egyre kevesebben, akik maguknak vagy másoknak akarnak így bizonyítani. Ahol a kishajók is járhatnak, sokszor egy apróbb hullám is kitakarhatja az ember fejét, és könnyen megvan a baj... De sokszor azt tapasztaljuk, hogy elfogy az úszók ereje. Oda még csak-csak, de visszafelé már fáradnak.Egyszer, úgy 2-3 éve Szegeden például arra lettem figyelmes, hogy nagyon lassan úszik egy ember. Körülbelül 10 másodpercenként volt egy karcsapása. Láttam, hogy a családtagok is kiabálnak neki a partról. A csónakkal pillanatok alatt mellé értem. Hiába szóltam hozzá, nem reagált. Kiderült, hogy egy karja van. A családtagoknak mindenáron be akarta bizonyítani, hogy így is átússza a Tiszát. Ráadásul teljesen részegen. Sikerült megmenteni.

Gézárt Attila szerint az alkohol, a különböző szerek okozta bódultság, illetve az egészségügyi rizikófaktorok vezetnek a legtöbbször tragédiához. – Sokan emlékeznek még a születésnapos mindszenti fiú tragédiájára. Ittasan ment átúszni éjjel a Tiszát. Éjszaka nem járnak a hajók, nincsenek emberek a parton, nincs segítség.Az őrsparancsnok hangsúlyozta, évről évre tájékoztatást adnak arról, hol tilos fürödni. Például a hídpillérek vagy kikötők 100 méteres körzetében. A Laposnál pár éve egy kisfiú fulladt így a vízbe. Ugyanott egy horgász két gyereket mentett ki, aki a vízbe pottyant labdát próbálta utolérni. A horgász később életmentő érdemérmet is kapott.– A legnagyobb visszatartó erő a rendőr jelenléte. Igyekszünk mindenhol ott lenni, de ez szinte képtelenség, hiszen közel 100 kilométeres szakasz tartozik hozzánk. Vannak, akiknek elég a szóbeli figyelmeztetés. De jó néhány esetben helyszíni bírságra is sor kerül, aminek az összege 5 és 50 ezer forint között mozog. Fürdőruhában nem hord senki sem személyit. Mi azonban már a rendőrségi csónakban is ellenőrizni tudjuk az adatokat. Fénykép segítségével azt is, hogy igazat mondott-e az, akit kérdőre vontunk. Így aki bírságot kap, már csekkel a kezében lép partra. Olyan is előfordult, hogy bilincs kattant a fürdőző csuklóján.– A kishajókat, csónakokat is ellenőrizzük. A többség igyekszik a szabályok betartására. A vízen nincs sebességkorlát. Biztonságos sebességre kell törekedni.Gézárt Attila arról is beszélt, hogy a Körös-toroki Napok is mindig hordoz veszélyt.– Több ezer ember fordul itt meg ilyenkor. Mindig akadnak, akik alkoholmámorban a parton folytatják a szórakozást. Akár 20 centis vízbe is bele lehet fulladni. Előfordult, hogy egy főiskolás a homokos parton lefeküdt, aztán belefordult a sekély vízbe. A részegség az életébe került. Reméljük, idén mindenki vigyáz magára, mi is megteszünk mindent a tragédiák elkerülése érdekében.