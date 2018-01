Tragédiától tartanak a Rainer-ház melletti épület lakói - A szomszéd udvarra záporoznak a téglák

Gyümölcsöző kapcsolatok



A cég honlapján az olvasható, hogy a HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft. F&B Park-Invest Kft. néven 2006 januárjában alakult. A társaság első három évében elsősorban társasházak, magánházak generálkivitelezését, felújítását, közműépítési, valamint tereprendezési földmunkát végzett. „A HÉB Kft. gyümölcsöző kapcsolatot épített ki a HÍR TV Rt.-vel és az ECHO Hungária TV Rt.-vel. A többéves együttműködés során Társaságunk hozzájárul Békés, Bács-Kiskun, és Csongrád megye lakosságának híradójának híranyagaihoz. A HÉB Kft. célja, hogy megbízói számára továbbra is stabil, korrekt és megbízható partner legyen."

A Juhász Gyula utcai Rainer-ház. Kintről békésnek tűnik, belülről már nem az. Fotó: Török János

– Ki tudja, merre fog majd dőlni – mutatott Marton Aladár Istvánné a Juhász Gyula utca 5/A udvaráról a szomszédos ház még álló falára, aminek a teteje már veszélyesen berepedezett.A szomszédos, 3. szám alatti Rainer-házat hosszas pereskedés után tavaly ősszel kezdték el bontani. A Délmagyarország számolt be először arról, hogy le akarják bontani a nagy árvíz előtt épült, Juhász Gyula utca 3. szám alatti polgárházat (2016. augusztus 23.: Régi homlokzat mögé épül az új társasház a Juhász Gyula utcában). A szomszédokat ekkor érte derült égből villámcsapásként a hír, hogy az építtető társasházat emelne a régi polgári ház helyén.A házzal kapcsolatos vitákról, perekről, a megmentésére tett kísérletekről 2016 óta folyamatosan beszámoltunk lapunkban, legutóbb tavaly nyáron, amikor azt írtuk, hogy megszüntette a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azt a pert, amely arról szólt, épülhet-e a Juhász Gyula utca 3. alatti ház helyén társasház.A bontás alatt álló épület melletti ház lakói végső elkeseredésükben keresték meg szerkesztőségünket. Hajnalné Dékány Katalin azt mondta, amióta elkezdődött a Rainer-ház belső részének bontása, a házuk udvara, a társasház lakásaihoz tartozó tárolóhelyiségek és az abban tárolt ingóságok tönkremennek, eláznak. Az asszony szerint a bontás szakszerűtlen, munkavédelmi szempontból sok kívánnivalót hagy maga után.

Juhász Éva megmutatta, mekkora tégladarabok hullanak az udvarukra a bontás alatt álló Rainer-házról. Fotó: Török János

A folyamatosan hulló tégladarabok beszakították az egyik udvari tárolóhelyiség tetejét. – Mire hazaértem, úgy beomlott, hogy a tető alá erősített alumíniumlemez sem tudta felfogni a bontás törmelékeit. A tárolóhelyiségbe nem lehet bemenni. Nincs kitáblázva, kihez lehet fordulni, ki a kivitelező, ki a megbízó – folytatta az asszony, akinek végül múlt héten csütörtökön sikerült a bontó brigád építésvezetőjével beszélnie, ezután összesöpörtek a szomszédos udvaron, és részben helyreállították a károkat.Ottjártunkkor a lakók egymásnak adták a szót. Az udvaron mindenhol tégladarabok és törmelékek hevertek.– Azzal tisztában vagyunk, hogy fehér glaszékesztyűben nem lehet épületet bontani, ezzel ki vagyunk békülve, de legalább szólnának, hogy számítsunk arra, hozzánk hullik majd át a törmelék. Az unokáimat ősz óta nem merem kiengedni az udvarra – folytatta a beszélgetést Marton Aladár Istvánné, majd hozzátette, ha szólnak a munkásoknak, átjönnek, összesöpörnek az udvaron, de ez akkor sem állapot.

– Tény, hogy nehéz munka, de felelőtlenek. Felháborító, hogy senki se szól nekünk, hogy mikor dolgoznak, mikor ne menjünk ki az udvarra – tette hozzá Juhász Éva, akinek szintén megrongálódott a tárolóhelyisége.Információink szerint a bontási engedélyt a HÉB Hungária Kft. kérte a házra, de csak a bontásiengedély-kérelmet intézik, nem ők a tulajdonosok. Úgy tudjuk, egy budapesti cég vette meg a házat, amely állítólag profi építészekből áll. Farkas Krisztián, a HÉB Kft. gazdasági igazgatója lapunk érdeklődésére korábban azt nyilatkozta, nem bontják le, nem akarják lebontani a teljes épületet, olyan megoldást keresnek, amely mindhárom félnek, az örökségvédelemnek, a HÉB Kft.-nek és a városnak, a városképi igényeknek is megfelel. A céget most is kerestük, azt szerettük volna megtudni, meddig marad a szomszéd lakókat zavaró állapot, de a kérdésünkre péntek óta nem kaptunk választ.