Trágyaszállítók büdösítik a várost

Komótosan zötyög a zöld hálóval takart teherautó, nyomában még hosszú időn át érződik az orrfacsaró bűz. A jelenség a város bizonyos részein szinte már menetrendszerű: a Rókusi körúton például már ismerősként üdvözlik a lakók – igaz, nem a kedves fajtából. A trágyaszállító járművek ilyenkor, tavasszal keserítik meg leginkább a városiak életét, akik bár nem tanyán élnek, ebben az időszakban sokszor mégis így érzik magukat emiatt. A földekre március végén–április elején kezdik el a cégek kihordani a bűzlő halmokat, és mivel ezt a városon keresztül teszik, a lakótelepeken is megül a disznóürülékszag.



Olvasónk az elmúlt napokban több trágyaszállítót is fotózott, illetve videózott. Volt, amit egészen a Széchenyi térig követett, annyira megdöbbentette a látvány. A rakomány még csak le sem volt takarva, a platóról pedig folyt végig a trágyalé az útra. Ennek köszönhetően a belvárosban is előfordulhatott, hogy valaki disznópisibe lépett.



A múlt hét végén már bejelentés is érkezett a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz a városban lengedező disznószagról, amely miatt a panaszos a Sándorfalvi úton lévő Pigmark Kft.-t tette felelőssé. – Mindig mi vagyunk az elsők, akiknél a bűz forrását keresik, kezdjük megszokni – mosolygott Laczi Róbert, a cég ügyvezetője. Pedig pont ők azok, akik a trágyát a teljes gyártási folyamat alatt zárt rendszerben kezelik.



– A disznók alól a trágya egyből egy föld alatti tárolóba kerül, ahonnan a bioüzembe megy. Kukoricasiló kerül hozzá, amelyből gáz képződik. Ennek elégetésével nyerjük a bioáramot – magyarázta az ügyvezető. – A gyártás mellékterméke a fermentlé, vagyis a híg trágya. Ezt azonban zárt tartályban visszük ki a földekre, amelynek a szállításkor semmilyen szaga nincs.



Laczi Róbert elmondta, a híg trágyát a tartályból lenyíló injektortüskékkel nyomják bele 10-15 centiméter mélyen a földbe. Az eljárás során természetesen van szaghatás, de közel sem akkora, mint amikor az almos trágyát szórják. – A mezőgazdaságnak egyébként a trágyázás szerves része, így tavasszal valóban lehet büdöset érezni a földek környékén. Ebből azonban csak a magyarok kerekítenek ekkora problémát. Külföldön senki nem foglalkozik ezzel.