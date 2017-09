Tramtrain, közvécék, elszabadult villamos - fogadják szeretettel tegnapi híreinket a Szív Világnapján!

, tehát nem valószínű, hogy ma bőrig ázunk. Csendes szeptember végi időjárás várható, kellemes 24 fokkal., hogy kedden ismét kissé szárazabb, enyhébb léghullámok érkeznek térségünk fölé: úgy legyen, sétáljanak nagyokat!Egy pillanatra kanyarodjunk vissza a nyárhoz:, nézzék meg, mije van a városnak! Egy vicces feliratból kerekedett cikkünk,: a Roosevelt téri közvécére került ki, hogy ott hamarosan falatozó nyílik. Nem ez lenne az első ilyen eset Szegeden, de ezúttal csak vicceltek: viszont ha már szóba került, körülnéztünk közvécéfronton. Annyit mondhatunk: nem csoda, hogy időnként találunk ezt-azt a város bokros, fás pontjain.a gyermekklinikán is nagy munkálatokba kezdenek hamarosan. Specializált gyermek sürgősségi és traumatológiai ellátórendszert alakítanak ki országosan 11 milliárdból - öt vidéki gyermekgyógyászati központ, köztük Szeged is bekapcsolódik - tudjon meg mindent az átalakításról! Ha nem emlékeznének rá, hogy Szegeden 2014-ben elszabadult egy villamos, most felfrissíthetik a tudásukat: ítélet született a villamosvezető ügyében - ma ettől volt hangos a sajtó., aligha lesznek meg olyan gyorsan, mint a gazdátlanul lelépő villamos.Hí már a járműveknél tartunk,. Szép nagy piros járművek is felbukkantak a hírekben:Sport: legyőzte a Mol-Pick Szeged a Csurgó csapatát ! Ennek örömére köszöntsük meg a Giszmundákat és a Grizeldákat, nem könnyű nekik - meg egyébként is névnapjuk van ma