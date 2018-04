Tucatnyi könyvet olvasnak el évente a híradós követői: Szabados Ágnes Facebook-csoportja Szegeden tartott klubtalálkozót

A Hangoskönyvtárban népszerűsítette az olvasást Szabados Ágnes. Fotó: Frank Yvette

Szerencsére még manapság is sokan szeretnek olvasni – derült ki kedden Szegeden, ahol a „Nincs időm olvasni" facebookos kihívás első vidéki klubtalálkozóját tartották. A Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtára teljesen megtelt az érdeklődőkkel. A társaság fele az internetes csoport tagja, a másik fele pedig vélhetően azzá vált a rendezvény végére.A kihívást tavaly januárban indította el a Facebookon Szabados Ágnes híradós műsorvezető. Lényege, hogy minden hónapban egy adott tematika alapján választanak maguknak olvasnivalót a résztvevők – így évi tizenkét könyvet biztosan elolvasnak, még akkor is, ha eddig azt gondolták volna, hogy erre nincs idejük.A virtuális csoportnak közel hatezer tagja van, idén pedig kiléptek a valóságba is azzal, hogy klubtalálkozót szerveztek. Az első kettő a fővárosban volt, első vidéki állomásként pedig Szabados Ágnes azért választotta Szegedet, mert innen indult szakmai karrierje – és nem mellesleg azért, mert Budapest után itt van a legtöbb tagja a csoportnak.A találkozó elején Ági stílszerűen néhány könyvet ajánlott az áprilisi kihívás témakörében – vagyis olyan műveket, amelyek címe egyszavas. Később vendégének, Bátyi Zoltánnak adta át a szót. Lapunk egykori újságírója, aki ma a Szegedi Ítélőtábla sajtószóvivője, beszélt írói munkájáról, és arról, ő milyen könyveket szeret olvasni. Elárulta, a legendás Paprika utcai gyilkosságról tervez most könyvet írni, de a balástyai rémről is rengeteg információt gyűjtött már össze.Hogy mennyire nem egyszerű ilyen rémségekről írni, azt a Magda Marinkóról szóló könyvével példázta. Elmesélte, mennyire féltette a környezete egy ilyen ember esetleges haragjától, hiszen a többszörös gyilkos nem volt hajlandó szóba állni vele – úgyhogy nélküle írta meg sztoriját. Arról is szó esett, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen témájú könyv éppen karácsony előtt került a könyvesboltokba, mégis elkapkodták akkor is az utolsó darabig.A találkozó végén a résztvevők egy kvízjátékon vehettek részt, ahol szinte mindenki minden kérdésre tudta a választ. Tétje nem volt a dolognak, hiszen az összes jelen lévőnek kikészítették az ajándékot: egy-egy becsomagolt könyvet, amelyről csak annyit lehetett tudni, milyen témájú. Vakon választott tehát mindenki. Mivel azonban könyvrajongókról volt szó, nyilvánvalóan senki nem ment haza elégedetlenül.