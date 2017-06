Tudja, mire jó még a mosógépdob? Mutatjuk! - fotó

Fotó: Frank Yvette

Mosógépdob a halastóban mint haltartó. Ezt ábrázolja a fotó, amelyet a szegedi Jobb Mint Otthon Kisvendéglő egyik vendége osztott meg az interneten a barátaival. „Milyen leleményes a mi népünk!" – írta a kép mellé. Egészen lázba hozta ez az újrafelhasználás. A lelkesedés érthető, de hozzá kell tenni: azt, hogy az elromlott mosógép dobját – főleg, ha elég nagy – nem szabad kidobni, régóta tudják a horgászok. Mivel lyukacsos, szinte kínálja magát csalihaltartónak.

A szegedi Lencsés horgásztavon a ragadozóknak szánt csalihalakat tartják benne. Fotó: Frank Yvette

Ám nem csak erre használható.

Ha kibírja a mosószerekkel, öblítőkkel dúsított vizet és a sok kioldott mocskot, az eső, a hó és a fagy sem árthat az anyagának. A fotó készítőjének egyik ismerőse azt írta, ő már szemeteskukát is látott mosógépdobból. Másvalaki szerint kinti széknek is átalakítható.Egy kollégánk grillsütőt látott ilyenből. Lábakat hegesztettek rá, az aljára egy lemezt, hogy ki ne hulljon a parázs, az oldalán lévő lyukak egy részét is lefedték, a többit azonban nem, mert az égéshez szükség van levegőre. Csodálkoznánk, ha ezzel véget érne az ötletek sora.