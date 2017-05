Tudja mit csinál a hétvégén? Adunk pár tippet, hogy miért ne üljön otthon!

XXIV. alföldi állattenyésztési és mezőgazdasági napok

Makó, városnap

Fábiánsebestyén,Kinizsi Park, fogathajtó verseny

SZÍNHÁZ



NAGYSZÍNHÁZ

10 óra: Parázsfuvolácska – mese-dal-játék. Pumukli-bérlet,

14 óra: Parázsfuvolácska – mese-dal-játék. Misi mókus-bérlet.



KISSZÍNHÁZ

19 óra: Utolsó – a Proton Színház vendégjátéka. Bérletszünet.



PINCESZÍNHÁZ

19.30 óra: Mohácsi István: Francia rúdugrás – vígjáték nagykorúaknak.



MOZI



BELVÁROSI MOZI

ZSIGMOND VILMOS TEREM

A galaxis őrzői 2. (m. b.): 15.30 óra.

A Kör (m. b.): 18 óra.

A galaxis őrzői 2. – 3D (m. b.): 20.15 óra.

BALÁZS BÉLA TEREM

A terem átalakítás miatt május 8-áig zárva.

CSŐKE JÓZSEF TEREM

1945 (magyar): 14.45 óra.

Emlékképek (feliratos): 16.30 óra.

Julieta (feliratos): 18.30 óra.

Hogyan legyél latin szerető? (m. b.): 20.30 óra.





PLAZA CINEMA CITY

A galaxis őrzői 2. (m. b.): 16.15, 19 óra.

A galaxis őrzői 2. (feliratos): 13.30, 21.45 óra.

Hogyan legyél latin szerető? (m. b.): 15, 17.20, 19.40, 22 óra.

A galaxis őrzői 2. – 3D (m. b.): 14.45, 17.30, 20.15 óra.

A szépség és a szörnyeteg – 3D

(m. b.): 14.10 óra.

Bébi úr – 3D (m. b.): 16, 18 óra.

A Kör (m. b.): 15.15, 19.30 óra.

A tökéletes gyilkos (magyar): 15.50, 20.10 óra.

alibi.com (m. b.): 16.20 óra.

Bébi úr (m. b.): 14 óra.

Brazilok (magyar): 18.10 óra.

Bye Bye Man: A rettegés neve (m. b.): 20.30, 22.30 óra.

Tűnj el! (feliratos): 13.40, 22.15 óra.

Halálos iramban 8. (m. b.): 15, 17.45, 19.15, 20.30 óra.

The fate of the furious (eredeti nyelven): 22 óra.

Hupikék törpikék: Az elveszett falu – 3D (m. b.): 13 óra.

Kincsem (magyar): 16.45, 20 óra.

Lengemesék (magyar): 13.10, 14.45 óra.

Öldöklő szerelem (m. b.): 18.30 óra.

A Kör (feliratos): 22.30 óra.

Vén rókák (m. b.): 13.15, 17.30, 21.45 óra.

Az állattenyésztés nyolc ágazata, a ló-, a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, a kecske-, a baromfi-, a díszbaromfi- és nyúltenyésztők, a halászat, a vadászat, valamint az állattenyésztés és az ahhoz kapcsolódó növénytermesztés szakiparának legjelesebb képviselői mutatkoznak be. Csütörtökön 9 órakor nyílik a kiállítás. 10 órától ló-, juh-, kecske- és szarvasmarha-bírálatot tartanak. 11 órától baromfi-fajtabemutató lesz. 13 órától sertéstenyészállat-bírálattal folytatódik a rendezvény, majd 15 órától szarvasmarha-show-bírálat és hal-fajtabemutató kezdődik, 16 órától szarvasmarhatenyészállat-bírálattal és 17.30-tól bemutató fejéssel fejeződik be a nap. Pénteken 9 órakor indul a vadhúsfőzőverseny, 9.30-tól a 3M kutyasuli tart bemutatót. 10 órától tenyészállat-felvezetés és a szabadidős fogathajtó verseny I. fordulója kezdődik. Ezt követi a csikós- és a fogatbemutató. 11.30-tól gyerek lovasok mérik össze tudásukat. 12 órakor kezdődik a lovastorna-bemutató és a hal-fajtabemutató, amit 12.30-tól csikósbemutató és Tászler Melinda szabadidomító lovas bemutatója követ. 13 órától ügyességi és fogathajtó verseny, tenyészmén-bemutató következik. 14 órától az agrár-felsőoktatási intézmények gazdászversenye kezdődik. 15.30-től magyarvizsla-show, 16.30-tól lovastorna-bemutató kezdődik. 17 órakor nyírási és fejési bemutatóra, valamint a 3M kutyasuli bemutatójára várják a látogatókat. 18 órakor bemutató fejéssel zárul a nap. Szombaton 9 órakor marha- és sertéshúsból készült főtt ételek versenye kezdődik. 9.30-tól a 3M kutyasuli tart bemutatót, ezzel párhuzamosan díjugrató verseny is lesz. 10 órakor kezdődik a juhásztalálkozó. 11 órától magyar kutyafajták bemutatója, 11.30-tól gyermek lovasok ügyességi versenye, valamint juh- és kecsketenyészállat-bemutató és értékesítés kezdődik. Délben ifjú holsteintenyésztők felvezető versenyen mérik össze tudásukat. 12.30-tól lovastorna, 13 órától csikósbemutató kezdődik. A lovak nyelvén kommunikál Hamza Viktória. A délután folyamán gyermek lovasok versenyeznek. 15.30-tól magyarvizsla-showra, baromfi-fajtabemutatóra, juhnyírási bemutatóra várják a látogatókat. 16.30-tól kutyás, csikós- és lovastorna-bemutató kezdődik. 17.30-tól bemutató fejéssel fejeződik be a nap. Mindhárom nap nyitástól zárásig állati jó játszópark várja a gyerekeket. Részletes program: www.allattenyesztesinapok.hu. Belépőjegy: 1500 Ft (18 éven aluliak részére ingyenes). Előfizetői kedvezménnyel 1350 Ft.Városháza előtt, Korona Szálló, Hagymaház, FőtérPénteken 11.30-kor ünnepi zászlófelvonással kezdődik a városnapi hétvége. 12.30-tól a Hagymaházban a Gondolj rám című magyar filmet vetítik. 16 órakor a Főtéren kézműves és kirakodóvásár kezdődik. A Hagymaháztól indul a Makovecz-túra, a Korona Szálló parkolójában a tűzoltóság és a rendőrség tart bemutatót. A szálló földszinti termében egészségügyi szűrést tart a Vöröskereszt. 18 órától a Hagymaházban filmzenei koncertet ad a makói általános iskola fúvószenekara. 20 órától a Főtéren a The Garde zenél. Szombaton 9.45-től kezdődik a Főtéren az Öleljük át Makót! című sportprogram. 10-től 13 óráig a Korona Szállóba várják a véradókat. Szintén 10 órától kezdődnek a gyermekprogramok: kézműves kuckó, játékos tudomány, játékoz utazősok az irodalom és a művészetek birodalmában. 11 órakor Kalandra fel! címmel Grimask Színház bábelőadására várják a kicsiket. 13 órától a városnapi forgatagban fellép többek közt a Makói Majorette Együttes, Debreczeni Ankikó és Debreczeni Gábor testépítő, a Forgatós és a Maros Táncegyüttes. 18.30-tól Chase, a Dal 2017 felfedezettje, 20 órától Bereczki Zoltán koncertezik. Vasárnap 10 órától a Korona Szálló dísztermében a bölcskorúak vetélkednek. 18 órától a Szentpéteri Csilla & Band jótékonysági estjét hallhatja a közönség a Hagymaházban. Bővebb információ: www. hagymahaz.hu.Az Árkádban ma nyílikcímű kiállítás, amely május 28-áig látogatható.16 óra: a Somogyi-könyvtár központi épülete elől – felkeresik Móra Ferenc szegedi emlékhelyeit, épületeit, ahol a jeles író, újságíró, muzeológus megfordult. A túra időtartama 1,5 óra, a részvétel ingyenes.A közéleti kávéház rendezvénye a TIT-székházban (Kárász u. 11.)15 óra: bemutatkozik a Lucien Hervé Kamera klub.Az SZTE rektori épület dísztermében (Dugonics tér 13.)17 óra: A nagy kínai sebességváltás – a Konfuciusz Teaház vendége dr. Matura Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója.Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon (Tisza L. krt. 54.)18 óra: anyák napján szeretettel emlékezem, emlékezünk.10 óra: BabaKuckó – Énekes tipegő – mondókák babáknak, bemutató foglalkozás. A foglalkozást vezeti: Hegyi Rita.A Szőregi fiókkönyvtárban10 óra: Ritmuskuckó címmelgyerekeknek.A KDNP-székházban (Victor H. u. 3.)17 óra:címmel tart könyvbemutatót Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és Kalmár Ferenc miniszteri biztos.A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban 18 óra:– zenéivel emlékeznek a tavaly elhunyt közismert hódmezővásárhelyi zeneszerzőre, pedagógusra. A belépés díjtalan.péntek, 8.30: díjhajtás, szombat, 9 óra: maratonhajtás, vasárnap, 9 óra: akadályhajtás, díjátadó ünnepség fogatokkal. Ízek utcája várja a nézőket, ahol kisebbek és nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való portékákat a négynapos verseny ideje alatt. A gyerekek számára külön játékokkal is készülnek a szervezők, de újdonság az is, hogy a 14. életévüket még be nem töltöttek térítésmentesen léphetnek be a rendezvényre.Szentesen a Koszta József Múzeumban (Kossuth tér 1.)16.30 órakor nyílik a dr. Ladó Mária és dr. Tóth Ferenc magángyűjtő gyűjteményéből készült, amelyet dr. Béres Mária régész-múzeumigazgató nyit meg. A tárlat június 10-éig látható, megnyílt a Szecesszió az Alföldön című kamaratárlat, állandó régészeti kiállítás: Puszták népe.A Galéria Kávéház és Étteremben június 5-éig a kávéház nyitvatartási idejében látogatható a– Gálfalvay Hilda szentesi fotográfus kiállítása.Klárafalván a Faluházban 17 órakor nyílik acímű kiállítás. A tárlatot dr. Halmágyi Pál történész-múzeológus nyitja meg.A vásárhelyi Széchenyi Sörözőben 20 óra:Belépő nincs.A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)Péntek 17 órakor nyílik acímű kiállítás. A tárlaton a Budapest Art Brut Galéria gyűjteménye és az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika Foglalkoztatói Műhelye mutatkozik be. A kiállítás szeptember 1-jéig látogatható, állandó kiállítások (egész évben látogathatók): Zsánerképek – A polgári lakáskultúra múltja Szegeden; Köves L. Imre korsói.Május 5., péntek, 9, 11, 13 és 15 óraA séta során megismerhetik Szeged legarchaikusabb városrészét, annak épített örökségét és az ahhoz kapcsolódó szellemi örökséget. Időtartama: 2,5 óra, ára: 800 Ft. Részvételi szándékukat legkésőbb a séta előtt egy nappal jelezzék: 06-30/501-2822, szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com.Május 5., péntek, 19 óraMájus 5., péntek, 19.30 óraA Leander Kills tavaszi turnéjának szegedi állomása. 19.30: kapunyitás, 20 óra: Useme, 21 óra: Leander Kills, 22.45: AWS.Május 5., péntek 21 óraDJ/Házigazda: DJ Afus, azaz Nagy Tibi. 21 órától 23 óráig zártkörű.A zártkörű eseményre meghívók igényelhetők (info@hungiszeged.hu/).Május 6., szombat, 8.30 óra Madarak és fák napi túra a császártöltési Vörös-mocsárban. A túrán kis szerencsével megfigyelhetik az 50 Ft-os pénzérmén is szereplő kerecsensólymot, valamint madárgyűrűzési bemutatón vehetnek részt az érdeklődők. Találkozó: a császártöltési egykori Csala csárdánál. Információ, jelentkezés: Agócs Péter, 30/488-4587. A részvétel ingyenes.Május 6., szombat, 9 óra, IH RendezvényközpontA várandósnap egy olyan egész napos oktató-felvilágosító rendezvény, ahol a leendő anyukák, apukák és nagyszülők tematikusan felépített előadásokat hallgathatnak végig szakértőktől, akiktől később személyesen is kérdezhetnek, meghallgathatják tanácsaikat. A rendezvény a látogatók számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött.Május 6., szombat, 10–16 óraA víztoronyban a csodálatos mérnöki alkotás szépségein túl a szikvíz készítésével, a fizika történetével kapcsolatos kiállítások, festmények, rajzok, fotók, fotográfiák tekinthetők meg, a kiállítószinten pedig Szeged panorámájában gyönyörködhetünk. Ezen a napon bárki előzetes bejelentkezés nélkül megnézheti a víztornyot, a benne berendezett kiállításokat.Május 6., szombat, 10–13 óraEzen a szombaton felrakásos technikával agyagedényeket, bögréket ceruzatartókat készíteneka résztvevők. A foglalkozás ára: 500 Ft/fő.gyógynövényismeretMájus 6., szombat, 14 óraA környezetünkben is megtalálható gyakoribb gyógyhatású, házilag is felhasználható növényeket és feldolgozásuk módját ismerhetik meg a jelentkezők a túra során. Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az E5-ös úton. Részvételi díj (túra és kiállításbelépő): felnőtt: 850 Ft, diák, nyugdíjas: 550 Ft. Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp.hu.Május 6., szombatDJ Big Bill. Belépő: 1000 Ft.- Petőfitelepi Művelődési HázMájus 6., szombat, 19 óraMájus 6., szombat, 19 óraFellépnek: Gyémántpolgár, akkor GO!, Kései Kitérő, StarBugs, Five More Minutes.Május 7., vasárnap, 19 óraÚjra szegedi színpadon az ExperiDance. A Gyöngyhajú lány balladája, a 2016-os év legjobb zenés előadása díjat magáénak tudható musical egy fiatal lány felnőtté válásán, első nagy szerelmi csalódásán keresztül idézi meg a Balaton- part, a tó ősi, mitikus legendáit.Május 7., vasárnap, 19 óraAz Orfeum Vándorszínpad anyák napi operettnagykoncertjén ott lesz többek között Kállay Bori színésznő, érdemes művész, valamint a világhírű operaénekes, Berkes János, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.