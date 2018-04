Tudomány, kultúra, tánc és zene - Indul az első BölcsészFeszt

Első alkalommal rendez BölcsészFesztet a BTK. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának fesztiválja az elmúlt év tudományos és kulturális termését állítja pódiumra: a felhozatal bizonyítja, milyen színvonalas és színes a Karon végzett munka. A komolyabb hangvételű akadémiai és egyetemi doktori előadások mellett számos egyéb, lazább programmal is készülnek a szervezők. A sokrétű kínálatban a középiskolástól a nyugdíjasig bárki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő programot.Slam poetry verseny, előadások csokoládéról, magyar kártyáról, Zuckerberg irodájáról. De mást is kínál a BölcsészFeszt:A BP munkatársai karriertanácsadással segítik az érdeklődőket, megtudhatjuk tőlük, mire figyeljünk egy állásinterjún. A Könyvmolyképző Kiadó íróiskolát szervez, jó lehetőség ez azoknak, akiket teljesen hatalmába kerített az írás gondolata, vagy még csak kacérkodnak vele. Az utóbbi időszak egyik legolvasottabb magyar írója is az esemény vendége lesz, a Gergő-könyvek szerzője, Böszörményi Gyula dedikál is.A Kabay Fitt Test Műhely közös mozgásra invitálja a sok ülésben elgémberedett végtagot, melyek gazdái élsportolóktól tudhatják meg, miért érdemes és hogyan kell egészségesen élni. Lesz csemegézés a Kar oktatóinak éves könyvterméséből, majd a hallgatók és az oktatók olvasnak fel legújabb szépirodalmi műveikből. A BTK tavaszi félévben futó AudMax Esték eseménysorozata szokásosan szerda este várja az érdeklődőket, ezen a héten Tomka Béla járja körbe a jóléti állam kérdését.Pénteken a táncé és a zenéé lesz a főszerep. A szórakozásról a Zeneművészeti Kar gitárzenekara, valamint a BTK Choreomundus programjának a világ minden tájáról érkezett profi táncosai által vezetett táncháza gondoskodik. A nap végén, a 70-es 80-as évek jegyében, nosztalgiabulival zárul fesztivál. Az esemény egész ideje alatt könyvcserepult, könyv-, fotó-, festmény- és plakátkiállítás várja a látogatókat.Színes programjaival, szeretettel várja tehát a BölcsészFeszt a szegedieket szerdától péntekig, a bölcsészkar Egyetem utcai épületébe, a belépés díjtalan. A három napos rendezvényt nem titkolt hagyományteremtő szándék is övezi, ami érthető, hiszen a szegedi BTK oktatói kiválóság alapján a legjobb bölcsészkar az országban, bizonyára az elkövetkezendő években is lesz mit ünnepelni. A részletes programokróltájékozódhat.