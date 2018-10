Tudta? Balástyai saláta ropog minden McDonald'sban

Balástyai saláta kerül a McDonald’s hamburgereibe. A fejes kivételével szinte minden salátával foglalkozik a Becsey kertészet, amit Becsey Zoltán és felesége, Becsey-Sári Anita vezet. Fotó: Kuklis István

Ez itt csak négy hektár a húszból. A Becsey Zoltán és felesége, Becsey-Sári Anita vezette cég 2000 óta szállít salátát az amerikai gyorsétteremláncnak. Fotó: Kuklis István

– Régóta foglalkozik a családunk növénytermesztéssel, ez egy családi hagyományokon alapuló gazdaság. Már a nagyapám is szőlővel foglalkozott, a kertészet alapjait az édesapám építette fel, én ebbe nőttem bele. 1996-ban végeztem Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, majd az ott tanult dolgokat igyekeztem alkalmazni. A Mórakert Szövetkezet bedőlése hatalmas piacvesztést jelentett, főleg úgy, hogy akkor mi voltunk az ország legnagyobb koktélparadicsom-termelői, addig a McDonald’s csak egy része volt a piacunknak. 2013-ban értük el a csúcsot, 3,5 millió palántát ültettünk ki. Ha a palánták 4×4-es tápkockáit egymás mellé tennénk minden évben, elérnének Budapestig. A mostani 2,7 millió növénnyel a három legnagyobb termelő közt vagyok. Az első a szomszédom, Bitó Zoltán, a második egy mórahalmi vállalkozó – magyarázta Becsey Zoltán, aki feleségével, Becsey-Sári Anitával irányítja a vállalkozást.A szomszédról, Bitó Zoltánról már korábban is írtunk lapunkban, igaz, akkor nem a növénytermesztésről beszélgettünk vele (2018. június 6.: Trabanttal vágott át Afrikán a balástyai kertész – Bitó Zoltán szerint nem a húszmilliós terepjáróval kell csapatni).Becseyék az évi mintegy 100 kamionnyi áru előállításához 3 hektárnyi fóliatelepet és 20 hektár szabadföldi területet használnak, a terület jelentős részét évente háromszor is beültetik. A fejes kivételével szinte minden salátával foglalkoznak. Április elején szednek először a fóliából, aztán jön a szabadföld, végül az év utolsó két hónapjában megint a fóliás salátáké a főszerep.1997-ben találkozott először a balástyai termelő és az amerikai multi. 2000 óta folyamatos a szállítás. – Agyorsétteremlánccal való kapcsolat nem azt jelenti, hogy odamegyek, és lerakom nekik a salátát. Egy Eisberg Hungary Kft. nevű cég dolgozza fel a salátáinkat, a McDonald’sokba már konyhakészen kerül be a zöldség – tette hozzá a szakember. Az Eisberg nemzetközi cég, exportál is, így lengyel, cseh és szlovák gyorséttermekben is találkozhatunk Becseyék salátáival a hamburgerekben.A családi vállalkozás 25 alkalmazottnak ad munkát, amit szezonálisan 10-12 fővel egészítenek ki. A piaci igényeknek megfelelően a mennyiség mellett a folyamatos fejlesztésre is odafigyelnek. Az étteremlánc rendszeresen, évente többször szemlézi Becseyék gazdaságát. Mint mondta, az egész termelést átnézik A-tól Z-ig papíron és kint a földeken is. Ha kell, a vetőmagig vissza tudják követni a salátát.