Tudta? Ez a párna nevet!

,,A LOL az internetes szlengben használt kifejezés, az angol laughing out loud (hangosan felnevetni) rövidítése (egy másik értelmezésben: lot of laugh, azaz hosszas röhögés). A szemtől szemben lévő párbeszédben is használják elsősorban a 10–20 év közöttiek" – ezt írja a Wikipédia a rövidítésről, amelynek külön szócikket szentelnek – és amely kiszökött az internetről. A Szentháromság utcán egy párnán találtuk a feliratot, nem tudjuk, üzlet vagy kávézó volt-e a helyiség, kétórás vérvételre várakozás után járdára szegeződő tekintetünk nem jutott a párna fölé. Főleg, mert megláttuk, és nevetnünk kellett. Hangosan.