Tudta? Kedvezményes lehet a tömegközlekedés karácsonykor Szegeden

A közgyűlés pénteken dönthet arról, hogy december 24-én és 25-én olcsóbban utazhassanak a szegediek a tömegközlekedési eszközökön 16 óra után. Az ünnepnapokon úgynevezett K jelzésű járatok állnak üzembe délután négykor szűkített menetrenddel, és az előterjesztés szerint valamennyi buszon, trolibuszon és villamoson egyetlen jegy megváltásával lehetne közlekedni üzemzárásig bármennyi átszállással.



Az előterjesztést jegyző Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester a pénzügyi bizottság ülésén elmondta, két éve vezették be az úgynevezett „6 után egy jeggyel" akciót, amelynek keretében a Szeged napja rendezvénysorozat idején, illetve a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásainak napjain 18 óra után lehetett egy menetjeggyel utazni üzemzárásig. Ehhez hasonló a most bevezetni tervezett karácsonyi akció is.



Az alpolgármester szerint ez nem jár jelentős bevételkieséssel.