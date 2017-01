Tudta? Leállítható a tévesen indított mobilparkolás Szegeden - de csak egy szolgáltatónál

Csordultig teltek Szeged belvárosában a parkolók, köszönhetően annak, hogy a két ünnep között ingyenessé tette a fizetős helyeket az önkormányzat.



Aki erről a döntésről nem értesült – lapunk többször is felhívta rá a figyelmet –, az parkolójegyet lyukasztott, vagy SMS-ben parkolt. Utóbbit péntek délután mi is elkövettük, arra voltunk kíváncsiak, mit válaszol a rendszer. Naivan arra gondoltunk, boldog új évet kíván, és írja, hogy leghamarabb január 2-án reggeltől kell fizetni a városban a parkolásért.



Nem pont ilyen üzenetet kaptunk. „Sikeres jegyvásárlás!" Ez volt az első mondat, majd azonosította a rendszámot, és írta, hogy 165 forintba kerül a negyedóra, plusz 99 forint a tranzakciós, úgynevezett kényelmi díj. És ezután jött a lényeg: érvényes 2017. 01. 02-én reggel 8 órától.



Belénk bújt a kisördög, és megkértük egy tatabányai barátunkat, hogy parkoljon már ő is SMS-ben saját városában. Megtette, s kiderült, hogy nála is január másodikán reggel 8 órától kezdett volna el ketyegni az idő, azzal az óriási különbséggel, hogy ő egy SMS-sel sztornózhatta is az egészet. Merthogy az ország szinte összes városában ilyen a percalapú rendszer: megjön a válasz-SMS, hogy elkezdték a parkolást, és stoppal állíthatják le.



2014. július 1-jétől a mobilparkolást is nemzetivé tette a kormány, így azóta Szegeden is csak az országosan egységes mobilrendszeren keresztül lehet fizetni. A szolgáltató a Nemzeti Mobilfizetési Zrt., és nem véletlen, hogy honlapján külön is felhívja figyelmet a szegedi parkolás „rendszeridegenségére". – Szeged parkolási rendje eltér a többi városétól – írják. Hangsúlyozzák, hogy meghatározott időszakokra válaszhatók a jegytípusok, és ezek körzetenként eltérő idejű parkolásra jogosítanak fel. Fontos, hogy előreválaszthatóan fix idejű parkolás. Vagyis egy stop SMS-sel nem lőhető le, mint az országban bárhol.



Gondoltuk, még 2,5 évvel a bevezetés után is, illetve gondolta egy kollégám, aki havonta minimum tucatszor parkol SMS-sel Szegeden, és tévedésből néha a párja autójára veszi meg a jegyet. Azt, hogy a téves jegyváltás stoppal leállítható, mi is csak a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. sajtósától tudtuk meg, de ez nem volt ilyen egyszerű.

Nekünk ugyanis ez nem ment, a sikeres parkolási értesítésre küldött a stop válasz-SMS-re azt írta a rendszer, hogy „Sikertelen parkolás! … küldje a rendszámát és a jegytípust a 20 4444 660-as számra." Majd írta a mintát is, hogy abc,123,fe – vagyis nem tudta értelmezni a stopot. Hasonlóan jártunk a 70-es hívószámról indított jegyváltással is. „Kérését nem tudjuk értelmezni! A parkolójegy vásárláshoz csak a rendszámát küldje el! Pl.: ABC123."



Ezzel szemben a Telekom a 30-as hívószámmal tökéletesen kezeli a téves jegyváltást. „Szeged 6702 zónában a KUD 206 szgk-ra indult parkolása 16:37-kor kérésére leállt. Díj 0 forint plusz 75 forint tranzakciós díj." Majd érkezik egy második megerősítő SMS is a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-től, a 30 810 0000 számról is. „Vásárlását sikeresen sztornóztuk...". Vagyis az egyik mobiltársaság kulturáltan tudja és csinálja, a másik kettő nem.

Ha napi parkolójeggyel nyúlunk mellé, az több mint másfél ezer forint, viszont ha egy percen belül sztornózzuk, megússzuk a kényelmi díjjal – de csak a Telekomnál. Nem sikerült olyan, Szegeden rendszeresen SMS-sel parkoló emberrel beszélni, aki tudott volna a téves jegyváltás leállításának lehetőségéről. Pedig megkerestünk vagy fél tucatot. Olyat is, akinek egy erősebb hónapban 5000 forintja is bánja.



Arra gondolni sem merünk, hogy a telekomos sztornó lehetőségéről négy hónappal a rendszerváltás előtt tőlünk értesült az SZKT, a szegedi parkolás gazdája, bár a honlapján nem találtunk erre utaló infót. Mint ahogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. oldalán sem...