Tudta? Szállodákból, könyvtárból is bérelhetünk kétkerekűt a megye több városában

Kilenc kerékpárból áll a flotta a szegedi Széchenyi téren, a Tourinformnál. Fotó: Frank Yvette

Egy bérelhető bicikli a makói Tourinform-iroda előtt. Fotó: Szabó Imre

A szegedi Tourinform-irodában (Széchenyi tér 12.) összesen kilenc darab (öt női, négy férfi-) kerékpárt lehet kölcsönözni. Egy bérleti szerződést kell kitölteni, zárat tudnak adni. Egy órára 1000 forintért, 3 órára 1800-ért, egész napra 3000-ért, két napra 5000-ért, három napra 6500-ért, egy hétre 9000 forintért vehetjük birtokba a kétkerekűt.A városi közbringa, vagyis a Citybike Szeged rendszere jelenleg csak a szállodai partnereken keresztül érhető el – 1000 forint/nap áron –, az utcai tárolókról nem. – Négy év után szükséges egy átalakítás, amelynek a célja, hogy a tárolók számát a minimálisra csökkentsük. A példa a mobilapplikációs kölcsönzés, amikor nincs tároló, csak kerékpárok okos aggyal. A fejlesztést ősszel szeretnénk tesztelni, és ha stabil, akkor jövőre debütálna – mondta el Szabó László projektmenedzser.Makón a főtéri Tourinform-irodában óránként 300 vagy napi 1500 forintért lehet kölcsönözni vadonatúj, modern kerékpárokat. Ezenkívül a Kálvin téri Kerékpárudvarban – ez egy bicikliszerviz és -kereskedés – lehet bérelni napi 1500-ért használt kétkerekűt, illetve néhány panzió is nyújt hasonló szolgáltatást. Az önkormányzat tavaly ingyenesen terjesztett térképet is készített a város, illetve a környék kerékpáros túraútvonalairól.Vásárhelyen a Hotel Ginkgo Sas négycsillagos szállodában nem csak a vendégek számára működik a kölcsönző. Hét bicikli, köztük egy „kamaszméretű" kerékpár bérelhető óránként 500 vagy egész napra 2500 forintért. Más szálláshelyek a saját vendégeiknek kölcsönöznek igény szerint kétkerekűt a városban. A Hódmezővásárhelyhez tartozó mártélyi üdülőterületen lévő Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpontban 26 kétkerekűből választhatnak a turisták. A honlapon a 2013-as, de még mindig érvényes árak olvashatók. A teljes ár óránként 300, egy napra 900 forint, a csoportos (10 fő felett) és a gyermek-, illetve a nyugdíjastarifa óránként 200, egy teljes napra pedig 600 forint.Csongrádon a Csemegi Károly Könyvtárban 20 darab biciklit lehet kölcsönözni. Ha valaki csak néhány órára bérelné ki a bringát, akkor ez óránként 250 forintjába kerül, egy teljes napra pedig 1000 forint. A biciklikölcsönzés évről évre egyre népszerűbb, viszik táborozók, családok, csoportok. A kerékpár mellé láthatósági mellényt és zárat is ad a könyvtár. A bérlők a tapasztalat szerint jó állapotban viszik vissza a kétkerekűeket. A Csongrádi Gyógyfürdő és Uszodában további hét biciklit lehet még kibérelni. A fürdőben 2 órára 400, 6 órára 800, 24 órára 1200 forint a kölcsönzés. Személyi igazolvány és lakcímkártya kell hozzá.