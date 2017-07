Tudta? Továbbra sem ingyenes a közművek bekötése

– Kinevettek, amikor bementem a vízműhöz – panaszkodott a Délmagyarország szerkesztőségében egy asszony, aki megosztott telkére szeretett volna új bekötéseket, ingyen, ahogy arról a hírekben hallott . A nő megalázva érezte magát, mert bántóan viselkedtek vele tájékozatlansága miatt. Azt azonban azóta sem tudja, vajon mennyibe kerül jelenleg, ha a lányának szánt telekre szeretnék beköttetni a közműveket.Ingyenes lesz a közművek új bekötése – ezzel a címmel jelent meg több híradás június 30-án, miután Bartal Tamás, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára sajtótájékoztatót tartott.A vízművek reagáltak a leggyorsabban: szakmai szövetségük „már" július 19-én kiadott egy tájékoztatót, amelyben részletezik, hogy mi lesz valójában ingyenes július elsejétől. Az áramszolgáltatók a múlt héten adtak ki ezzel kapcsolatosan közleményt. A gázszolgáltató lapunk megkeresésére egyelőre nem válaszolt.– A legtöbb kérdés arra irányul, hogy ingyenes-e a bekötés, ugyanis a legtöbb érdeklődő félreértelmezte a megjelenő híreket – az Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálatain megtízszereződött az érdeklődők száma a félreértés miatt. – Mi elmondjuk, hogy a bekötés nem ingyenes, csak bizonyos tételek váltak ingyenessé – pontosította az elterjedt híreket a vízszolgáltató cég.

Ingyenessé tették, ami eddig is az volt

Jól jött volna az önkormányzatnak is

Spórolás háromtól huszonötezer forintig

Így például nem kell fizetni a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást, az igénybejelentés elbírálásának, a tervegyeztetésnek és az adategyeztetésnek a díját, a vízmérőóra felszerelését, a nyomáspróba költségét. Viszont ezen szolgáltatások számottevő része az Alföldvíznél eddig is ingyenes volt. Néhány szolgáltatás van csak, amely ezek után ingyenes lesz a fogyasztóknak.Ez az összeg azonban nem akkora, hogy jelentősen csökkentené az Alföldvíz szolgáltatási területén a vízbekötések és a csatornabekötések költségét – írta lapunk kérdéseire a szolgáltató.Továbbra is fizetni kell a bekötővezetékek kiépítéséért és a vízmérőn kívüli szerelvények beszereléséért. A Szegedi Vízmű a részletes tájékoztatást a honlapjára is kitette.– Nekünk is csalódást jelentett, hogy nem teljes körű mentesség – Molnár Róbert, Kübekháza polgármesterének munkatársai az áramszolgáltatót keresték fel, hogy megtudják, a hamarosan megnyíló kézműves manufaktúrában mennyiért köthetik be a villanyt. – Kiderült, hogy alig spórolunk valamit az új szabályok bevezetésével – magyarázta a polgármester, pedig az 1,3 millió forintos költség megterheli az önkormányzatot. jogaszvilag.hu oldal szerzője számolta ki, hogy egy család átlagosan legfeljebb huszonötezer forintot takaríthat meg a július elsején bevezetett kedvezményekkel. Gázbekötés esetén például térítésmentes egyes fogyasztásmérők beszerelése. Az áram bekötésekor pedig például egyes esetekben ingyenes a csatlakozási díj.