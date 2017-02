Túl sokat járunk orvoshoz

Gyógyszerfelírás vagy vizsgálat – az átlagos magyar évente 12-szer jár orvosi rendelőben. Fotó: Kuklis István

– Szerintem évente legalább ötvenszer vagyok orvosnál. Reumakezelésekre járok, emellett magas vérnyomásom is van, és sokféle gyógyszert szedek – mesélte Benák Imréné, aki tegnap is éppen receptért érkezett háziorvosához. Hozzátette: érzi, hogy ez sok, de nincs választása.Bár az ötven alkalom átlagon felüli, az biztos, hogy a magyarok egyébként is kiugró számban veszik igénybe az egészségügyi ellátórendszert – ez derült ki az Eurostat felméréséből.Az Európai Unió statisztikai hivatala 2009 és 2014 között gyűjtött adatai szerint a tagállamok közül Magyarországon járnak az emberek a legtöbbet orvoshoz: átlagosan mintegy 12 alkalommal. Ebbe beleszámít a háziorvos, az üzemorvos, a fogorvos, az állami, illetve magánegészségügyi intézményekben történő ellátás, vizit és vizsgálat. A lista második, illetve harmadik helyén Szlovákia és Csehország áll, évi átlagosan 11 alkalmat meghaladó értékkel. A sereghajtók Ciprus és Svédország, az ottani lakosok évente alig három alkalommal látnak orvost. Olvasóink egyébként saját bevallásuk szerint nem terhelik meg a magyar átlagnak megfelelően az ellátórendszert: a többség évente maximum ötször keres fel valamilyen orvost.– Tavaly közel 16 ezer beteget láttam el, ugyanakkor a pácienseim 30 százaléka meg sem jelent a rendelésen – mesélte Bálint László hódmezővásárhelyi háziorvos, akinek tapasztalatai szerint az orvoslátogatás a végletek között mozog. – Akiknek nagyon indokolt lenne az ellátásuk, sokszor csak az utolsó pillanatban jönnek el a rendelőbe, ugyanakkor vannak olyanok is sokan, akik feleslegesen terhelik a rendszert. A vizitdíj ezért volt jó – az érezhetően megszűrte az utóbbi betegkört.

Joó András szegedi háziorvos szintén tapasztalja, hogy sokan a munkahelyük féltése miatt csak akkor mennek orvoshoz, amikor már tényleg nagy a baj. – Ez azért nem jó, mert ilyenkor már az állapotuk miatt sokkal tovább tart a gyógyulás, mintha már az elején elláttuk volna őket – magyarázta a szakember. Joó doktor egyébként nem érzi úgy, hogy az Eurostat statisztikája azt mutatná, hogy indokolatlanul sokat járunk orvoshoz – szerinte ilyen a magyarok egészségi állapota. – Bár én szegény, elöregedett körzetben dolgozom, de azt tapasztalom, hogy sok a kispénzű nyugdíjas. Ők helytelenül táplálkoznak, és nem váltják ki minden gyógyszerüket. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy sokan éppen az egészségmegőrzés érdekében járnak az átlagosnál többször orvoshoz – például hogy beállítsuk a vérnyomásukat. Én magam pedig rendszeresen küldöm a betegeimet szűrésekre, hiszen nagyon fontos a megelőzés.

A statisztika szerint egyébként ez is kivétel, hiszen míg háziorvoshoz és szakrendelésre sokat járunk, a szűrővizsgálatokat hanyagoljuk. Tüdőszűrésre vagy a mammográfiára például csak az emberek fele jár el, míg az Unió más országaiban 10-ből 9-en. Hasonlóan kerüljük a fogorvost is. A vizsgált időszakban az átlagos magyar kevesebb mint egy alkalommal ment el, hogy ellenőriztesse fogait. Összehasonlításképpen: a hollandok évente két és félszer teszik ezt meg.