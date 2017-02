Túl sokat járunk orvoshoz

– Szerintem évente legalább ötvenszer vagyok orvosnál. Reumakezelésekre járok, emellett magas vérnyomásom is van, és sokféle gyógyszert szedek – mesélte Benák Imréné, aki tegnap is éppen receptért érkezett háziorvosához. Hozzátette: érzi, hogy ez sok, de nincs választása.

Bár az ötven alkalom átlagon felüli, az biztos, hogy a magyarok egyébként is kiugró számban veszik igénybe az egészségügyi ellátórendszert – ez derült ki az Eurostat felméréséből.