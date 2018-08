Túltolták az áramot Zákányszéken - Azt ígérték a lakóknak a szolgáltató munkatársai, hogy kifizetik az okozott kárt

Frank Istvánné megmutatta, hol jártak a szerelők. Fotó: Török János

Már rendesen kapják az áramot a Szegfű utcaiak Zákányszéken. . Fotó: Török János

– Június 13-án dolgoztak a környéken a villanyosok napközben, én pedig este hat óra körül vettem észre, hogy nem működik a tévém – mondta lapunknak a zákányszéki Szegfű utcában élő Frank Istvánné. Az asszony először elemet cserélt a távirányítóban, de a televízió azután sem működött. Akkor kezdett valami komolyabb bajra gyanakodni.Másnapra aztán kiderült, hogy nem az ő készülékében volt a hiba.– Megjelentek reggel a közműszolgáltató munkatársai, akik megnézték a tévét, és azt mondták, hogy túlfeszültség miatt ment tönkre a készülék – tette hozzá az asszony, akinek a legnagyobb gondja az, hogy már majdnem egy hónapja nem tudja nézni a kedvenc műsorait, pedig a tévé az egyetlen szórakozása.Mivel – állítása szerint – a szerelők semmilyen papírt nem írattak alá vele, csak annyit tehetett, hogy levelezni kezdett a céggel. A közművesek a második levélváltáskor kértek egy szakvéleményt, amit Frank Istvánné el is készíttetett, majdnem 14 ezer forintért. Ebben a tévészerelő egyértelműen leírta, hogy a hiba oka valóban a túlfeszültség volt, a készüléket pedig 75 ezer forint értékűre becsülte.Az asszony lapunknak elmondta, hogy a közmű szerelői kedves és segítőkész emberek voltak. Neki nem is velük, hanem az idő múlásával van gondja.Tudtunk beszélni egy szomszéddal is, akinek a mikrohullámú sütője és az egyik csillárja ment tönkre. Ő nem volt túl ideges. Elmondta, hogy nála is jártak a szerelők, és megnyugtatták, hogy az ő kárát is megtérítik. Megjegyezte, még nem múlt el az eset óta harminc nap – szerinte ennyi lehet a kárrendezés ideje.Megkerestük kérdéseinkkel a Nemzeti Közműveket is, ahonnan egyelőre nem kaptunk választ. Amikor megérkezik, azt is közöljük.