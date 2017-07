Tüntettek a szülők az új igazgató ellen Algyőn - Követelik , hogy vonják vissza Gondáné kinevezését

– Gondáné Pál Ildikó sem a szülőket, sem a tanári kart nem győzte meg szakmai hozzáértéséről. Háromszor indult, és mindháromszor óriási többséggel elutasították a pályázatát. Akkor mégis ki itt a hangos kisebbség?! – kezdte beszédét Greksáné Kurucz Irma, a szülői munkaközösség vezetője tegnap késő délután az algyői Fehér Ignác Általános Iskola előtt. A területen nagyjából 80-100 demonstráló gyűlt össze, akik az új igazgató, Gondáné Pál Ildikó friss kinevezése ellen tiltakoztak. Gondáné mondta azt korábban, hogy csak egy hangos kisebbség tiltakozik ellene, akikkel nem foglalkozik.Mint megírtuk, hiába utasították el az előzetes véleményformálásra jogosultak Gondáné pályázatát az elmúlt két évben háromszor is, július 14-én az EMMI mégis arról értesítette, hogy pályázata sikeres volt az igazgatói posztra. A tüntetésen felszólalók arra is céloztak, a minisztériumban megvárták, hogy Gondáné megszerezze a poszthoz szükséges képesítést – azért nyilvánítottak eredménytelennek minden pályázatot mostanáig, amikor is meglett a szükséges papírja. Greksáné idézett a sikeres pályázat egyik értékelőjének véleményéből is, amely szerint a pályázatból hiányzik bármiféle saját gondolat, konkrétum vagy cél az iskola jövőjével, a szakmai munkával kapcsolatban.Egy szülő elmesélte, az új igazgató tavaly egy negyedikes osztállyal ment osztálykirándulásra Pestre, ahol olyan felelőtlenül bánt a rábízott gyerekekkel, hogy többek között egy szülőnek kellett összeszednie a fél osztályt a Halászbástyáról. Szerinte nem lehet rábízni a gyerekeket az új igazgatóra. Egy másik apuka megmutatta, hogy a gyermekét tanító Gondáné a negyedikes matematikaanyagnak csak parányi töredékét adta le.Egy nagymama is felháborodásának adott hangot, amiért szakmailag rendben lévőnek találták Gondáné összeollózott pályázatát. Hozzátette, nem szabad hagyni, hogy az iskolát elvegyék tőlük. Beszédét nagy taps fogadta. Egy volt tanár is felszólalt, aki a magas színvonalú oktatásért és az empatikus nevelésért aggódott. Őt is megtapsolták.– Azt szeretnénk elérni, hogy vonják vissza Gondáné Pál Ildikó kinevezését! Erről az intézmény szakszervezete már el is küldte a levelet az EMMI-nek – zárta a demonstrációt a szülői munkaközösség vezetője.