Turistabarát szerzetesek

Kiállításra invitál az Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont molinója a Kárász utcán, a szegedi hirdetmény az arra járó, helytörténet iránt érdeklődő lakosoknak és Szeged nevezetességeire kíváncsi turistákhoz is szól. Nincs ebben semmi rendkívüli – gondolhatnánk, amíg a szalag végére nem ér a szemünk.



A szerzetesek a Látogatóbarát.hu oldalon további információkkal várják ugyanis a vendégeiket. Megmosolyogtat a szóviccük, és feldob a tény, hogy bár meghívásuk a fejünk fölött leng, nem a levegőbe beszélnek. Pár kattintással már gyógynövényes kertjükben „járunk", belső udvarukra mutat kurzorunk, a monitoron nyíló kis ablakon át a kőtárba lesünk. Kiderül, hogy a török hódoltság idején a ferencesek látták el a Dél-Alföld népének lelki gondozását. Ebből az időszakból ered a vidéket látogató szerzetesek „barát" elnevezése is, ma is tapasztalható nyitottságukból pedig a frappáns cím. Nemcsak a név, a domainnév is kötelez, szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között várják a látogatókat.