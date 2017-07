Turistafellegvárrá tennék Kisteleket, ahova golfpályát, lovardát és skanzent is álmodtak

Merész tervek

Terápiás jelleggel

Kisteleken kiemelt cél a turizmus fejlesztése. Ezért is adott az önkormányzat tízmillió forintot korábban a város határában álló gyógyszálló építésére a beruházó Royal Casa Kft.-nek, amelynek azonban, ahogy megírtuk (2017. július 4.: Egy torzó maradt az uniós pénz elégetése után, és lehet, hogy az is marad ), vissza kell fizetnie az EU-tól kapott 822 millió forintos támogatást, mert nem tudta befejezni az építkezést. Azt egyelőre nem tudni, más befejezi-e a félig kész építkezést a pusztában, ahová üdülőközpontot álmodtak.A befejezetlen gyógyszállótól mintegy háromszáz méterre, a város központjától pedig körülbelül három kilométerre azonban már jóval korábban megépítettek a pusztában uniós pénzből egy játszóteret, valamint egy BMX- és gördeszkapályát. Ahhoz, hogy a babakocsis anyukák, bringások és deszkások használni tudják a játszóteret, illetve a pályát, jó darabon földúton kell menniük.Tábla hirdeti, hogy a komplexumot – ahol egy csöpp árnyék sincs a játéktéren – 2014 szeptemberében adták át. A 444.hu információi szerint ezek megépítésére 29,5 millió forint támogatást kapott az önkormányzat a Darányi Ignác Tervből. Még önerő sem kellett hozzá, mindent az Unió fizetett. A játszóteret amúgy láthatóan karbantartják, tegnapi ottjártunkkor gyereket és szülőt nem láttunk – csak tikkadt szöcskenyájak legelésztek a területen –, de azt igen, hogy egy-két napja vághatták le a füvet.A hírportál szerint az elvérzett gyógyszállóprojekt csak nyitánya lett volna a város merészebb elképzeléseinek. Kistelek 2015-ben elfogadott, nyolc évre szóló integrált településfejlesztési stratégiájában a turisztikai ágazat fejlesztése kiemelt fontosságú cél. A 140 oldalas dokumentum szerint azért is fontos ez, mert „a várható eredmények nem csupán az ebből származó adóbevétel és a foglalkoztatás terén jelentkeznek, hanem – helyhez kötöttségüknél fogva – emelik a város épített környezetének minőségét, javítják a város kulturális intézményeinek kihasználtságát, tudatosítják a lakosság számára a hagyományok értékét, valamint a helyi termékek és családi vállalkozás keretében is nyújtható szolgáltatások iránt keresletet keltenek".Ennek megfelelően pár év alatt idegenforgalmi központtá alakítanák a külterületet Kisteleken. A papfenyvesi szabadidőparkot például horgász- és fürdőtóval bővítenék. Azt írják, ez egyaránt felüdülést nyújtana a helyieknek és a városban vendégeskedő turistáknak. A szabadidőparkban a sétaerdő mellett tájházat is építenének, ami a dokumentum szerint a kisteleki skanzen első eleme lenne. Magánbefektetéssel és terápiás jelleggel lovardát és golfpályát, valamint új lakónegyedet is álmodtak a külterületre.Kíváncsiak lettünk volna arra, hogy a nagy ívű turisztikai terveket mennyiben befolyásolják a gyógyszállóval történtek, illetve mi a véleménye Nagy Sándor polgármesternek az elvérzett hotelprojektről. – Köszönöm az érdeklődést, de szabadságon vagyok, külföldön pihenek. Hétfőn viszont már dolgozom – mondta lapunknak a polgármester.