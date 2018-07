Tűzoltósisakban vette át nyereményét Zente - süteménnyel érkezett az 5 és fél éves kisfiú

Tűzoltósisakban és egy tálca süteménnyel érkezett családjával, szüleivel és nővérével a Napos útra Bakos-Víg Zente , aki megnyerte lapunk és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös játékának ajándékcsomagját. – Nála nagyobb rajongót még ha keresünk, se találhattunk volna. Minden évben kötelező családi program, hogy eljövünk a nyílt napra – mesélte mosolyogva Zente édesanyja. Víg Ágota elmondta, az 5 és fél éves kisfiú első óvodai napján már közölte, az ő jele tűzoltóautó lesz, holott nem volt választható motívum. És az is lett.A kissé megilletődött nyertest Galiba Gábor szegedi tűzoltóparancsnok és Molnár Krisztina , a megyei szóvivő köszöntötte. Tűzoltósisakját levéve vette át ajándékát, majd záporoztak belőle a kérdések, amikor olyan helyekre is eljutott, ahova a Nyitott szertárajtók program keretében nem volt még lehetősége. Járt az irányítóközpontban, megnézte, hogyan csúsznak le a tűzoltók a csövön, de a legérdekesebbnek azt tartotta, hogyan öltöznek fel olyan gyorsan. Meglepően nézte a nadrág szárába húzott csizmát és a szépen bekészített kellékeket. A tűzoltók elmondták, ezt a módszert ő is alkalmazhatja, amikor óvodába indulnak, így mindenkinél gyorsabban fog elkészülni.Természetesen egy igazi tűzoltóautó se maradhatott ki a sorból. Zente és nővére már otthonosan mozogtak a hatalmas járművön, a kisfiú megállás nélkül sorolta a felszereléseket. A hatalmas erővágót kis segítséggel tudta csak felemelni, majd meg is jegyezte, hogy ez olyan nehéz, hogy még a tűzoltók se bírják el. Galiba Gábor búcsúzóul mosolyogva hozzátette, egy kicsit még nőjön és erősödjön, és pár év múlva várják önéletrajzát.Fotó: Török János